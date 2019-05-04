هل الخطوبة الطويلة مفيدة أم سيئة للعلاقة؟

تعتبر فترة الخطوبة فترة هامة في حياة الرجل والمرأة، ففيها يحدث التعارف والتقارب بين الرجل والمرأة تمهيدا لمرحلة الزواج، ولكن هناك ضوابط هامة يجب أن تحكم فترة الخطوبة كمدتها مثلا، إذا يرفض كثير من الآباء والأمهات طول فترة الخطوبلة لبناتهن وذلك خوفا من حدوث المشاكل وزعزعة إستقرار العلاقة بين الطرفين

وعلى الرغم من أهمية فترة الخطوبة للرجل والمرأة على حد سواء، إلا أنها قد تكون سببا في حدوث كثير من المشاكل في حال طالت مدتها ومن أهم مشاكل الخطوبة الطويلة ما يلي:

من أهم مشاكل الخطوبة الطويلة أنها تمثل خطرا كبيرا على العلاقة بين الطرفين، وذلك لظهور العديد من المشاكل ورفض كل طرف لسلبيات الطرف الآخر وعدم وجود فرصة لتقبل بعضهما البعض.

ومع طول فترة الخطوبة تحدث كثير من الإحتياجات والمتطلبات وبالتالي حدوث المشاكل بين أهل الطرفين، وقد تتصاعد الأمور لتنتهي العلاقة بين الرجل والمرأة وانتهاء مشاكل الخطوبة.

كما يعد الملل من أخطر مشاكل الخطوبة الطويلة، وهو نتيجة طبيعية لطول فترة الخطوبة، لأنها تصبح شبيهة بالرباط الزوجي وبالتالي تراكم الأعباء والمسؤوليات على الطرفين، وهو أمر يزعج الرجل والمرأة على حد سواء.

واخيراً يلعب التجمل دورا كبيرا في فترة الخطوبة، فالرجل والمرأة يتجملان أمام بعضهما البعض ليظهر كل منهما بصورة لائقة أمام شريك حياته المستقبلي، وهو ما لا يتحقق في الخطوبة الطويلة، إذ يفقد التجمل رونقه مع طولها وتبدأ الطباع السيئة في الظهور مع مرور الوقت ويبدأ معها الخلاف.

