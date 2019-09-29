هل الرقص الشرقي يخفض الوزن؟

من المعروف أن التمارين الرياضية تساعد على انقاص الوزن وزيادة اللياقة ولكن ماذا عن الرقص الشرقي؟ حسنا، وفقا للخبراء يساعد الرقص الشرقي في إنقاص الوزن، كما يساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة.

وبشكل خاص يساعد الرقص الشرقي على التخلص من العديد من السعرات الحرارية الزائدة أكثر من المشي، الركض، السباحة والركوب على دراجة. تقلل ممارسة الرقص الشرقي أكثر من 300 سعر حراري في عشرون دقيقة فقط، وهذا معدل سريع للغاية مقارنة برياضة المشي التي تحرق 500 سعر حراري في الساعة الواحدة.

فوائد الرقص الشرقي:

يقوم بشد عضلات الجسم بشكل فعال وبطريقة سريعة للغاية، وهذا لأنه يؤثر بشكل إيجابي على منطقة الخصر بأكملها. يساهم الرقص في تخفيف الوزن من منطقة الأرداف بشكل سريع، ويعمل على شد عضلاتها، والتخلص من الدهون المتراكمة والشحوم التي تتكوّن فيها.

يساعد على منح الجسم الشعور بالليونة والخفة والحركة أكثر من أي رياضة أخرى، هذا بالإضافة إلى الشعور بالمرح والسعادة نتيجة زيادة ارتفاع هرمونات السعادة في الجسم.

يقوم الرقص الشرقي بشد عضلات البطن والساقين والأرداف بشكل سريع، نسبة إلى قدرته الفائقة في شد عضلات الحوض والصدر والظهر أيضاً.

يساعد الرقص الشرقي على زيادة نشاط الدورة الدموية داخل الجسم. يساهم في توريد الدم المتأكسد إلى خلايا الجسم. كما يعمل على زيادة مرونة عضلة القلب مما يحافظ على صحة القلب كثيراً، ويقيه من تأثيرات السمنة السلبية.