هل العادة السرية تؤثر على الطول وما هي أضرارها

تعد العادة السرية من الأشياء الخاطئة التي يقع فيها الكثير من الشباب خاصة الذكور، وبالتالي يطرح الكثير منهم بعض الأسئلة التي تزيدهم حيرة، والتي من ضمنها، هل العادة السرية تؤثر على الطول؟ وما هي الأضرار التي تسببها للجسم؟، وكيف يمكن التخلص منها في أسرع وقت؟، حيث أن جميع هذه الأسئلة سنقوم من خلال هذه المقالة بالإجابة عليها.

كما أننا أيضاً سنتناول كل شيء يتعلق عن العادة السرية من تعريفها وحكمها في الدين الإسلامي، وما تتسبب فيه على صحة فاعلها حالياً ومستقبلاً.

ما هي العادة السرية

قبل أن نقوم بالإجابة على بعض الأسئلة التي تشغل خاطر الكثير من الشباب عن العادة السرية والتي من أهمها، هل العادة السرية تؤثر على الطول؟، نقوم أولا بالتعرف على معنى العادة السرية، يقصد بالعادة السرية هو القيام بمداعبة الأعضاء التناسلية سواء الذكر أو الأنثى بواسطة الشخص نفسه، حتى الوصول إلى النشوة الجنسية بدون وجود شريك، وتنتشر العادة السرية أكثر ما بين المراهقين عن الشباب الكبار.

حيث أن في سنة المراهقة يحاول الشاب أو الفتاة استكشاف ذاته والتعرف على أعضائه الجنسية، وقد تأتي العادة السرية مع أحدهما بالصدفة، وذلك عندما يكتشف أعضائه الجنسية ويتعرف عليها قد يشعر حينها بالنشوة، والتي منها يبدأ في القيام بنفس الشيء من جديد والاستمتاع به؛ وقد تنتشر أيضاً هذه العادة السيئة من خلال الأصدقاء، عندما يقوم أحدهم بالتكلم عن ما شعر به عند القيام بذلك الأمر، مما يجعل الآخر يريد أن يجرب نفس الشيء، ومن حينها أصبحت عادة لديه.

هل العادة السرية تؤثر على الطول؟

يتساءل الكثير من الشباب عن تأثير العادة السرية على الطول وذلك أثناء فترة النمو، والإجابة على هذا السؤال هي لا، فالعادة السرية لا تؤثر على الطول والنمو إطلاقاً، فالطول هو أحد الجينات الوراثية التي تتحكم في الجسم، كما أن الطول أيضاً يتعلق بظروف النمو للشخص وهو صغير، ولكن العادة السرية هي من الأشياء التي حرمها الدين الإسلامي تحريم قاطع، حيث أنها تضر الشخص نفسياً وجسديا.

ما هي أعراض الإدمان على العادة السرية

بعدما قمنا بالإجابة على سؤال هل تؤثر العادة السرية على النمو والطول؟، نقوم بعد ذلك بالتعرف على أعراض الإدمان على العادة السرية، والتي من أهمها ما يلي:

عندما يحدث أي ضغوط نفسية في الحياة يتم التوجه إلى القيام بهذه العادة للهروب من الضغط النفسي.

تكرار هذا الأمر باستمرار والتي قد يصل إلى التكرار اليومي للعادة.

المحاولة باستمرار من الشخص لإيقاف العادة السرية، ولكنه لا يستطيع بسبب إدمانه عليها.

ارتكاب مقدمات الزنا أو الوقوع في أمر الزنا نفسه.

ما هي أضرار العادة السرية

تتسبب العادة السرية في العديد من الأضرار المختلفة التي تؤثر على فاعلها، ومن ضمن أضرار العادة السرية ما يلي:

يقع الكثير في مشكلة إدمان العادة السرية، فقد يعتقد من يفعلها بأنها من مسببات السعادة لديه، ولذلك يترك كل شيء مفيد ويتوجه إلى فعل هذه العادة التي قد يعتقد من خلالها بأنها أساس السعادة.

الشخص الذي يدمن العادة السرية تجده دائما غير مستمتع بالعلاقة الجنسية مع زوجته، وذلك لكونه يأخذ جميع متعته الجنسية من العادة السرية فقط، وبالتالي تصبح عملية الجماع غير ممتعة له لتفريغ شهوته.

من يدمن على العادة السرية تجده دائما بينه وبين الآخرين فجوة كبيرة، وذلك لكونه يشعر بالاشمئزاز من نفسه وعدم الراحة والندم على ما يفعله.

الإصابة بالأمراض في الأعضاء التناسلية، حيث أن الشخص المدمن عليها يقوم بتحفيز أعضائه التناسلية بواسطة يديه وبالتالي قد ينقل إليها الكثير من الأمراض.

التسبب في مشاكل للأعضاء التناسلية، حيث أن الكثيرين قد يستخدمون آلات حادة عند القيام بهذه العادة، وبالتالي قد تتسبب في التهابات أو خدوش في المهبل أو القضيب.

الإصابة بالوذمة بالنسبة للشباب، وذلك نتيجة احتباس السوائل في القضيب، مما يتسبب في تورمه.

عدم الوصول إلى النشوة عند القيام بالعلاقة الجنسية الطبيعية، وذلك نتيجة ممارسة العادة السرية بعنف، وبالتالي تتراجع الرغبة الجنسية لدى الشخص.

كيفية التخلص من العادة السرية والرجوع كشخص طبيعي مرة أخرى

بعدما قمنا في بداية المقال بالإجابة على سؤال هل العادة السرية تؤثر على الطول؟، دعونا نتعرف بعد ذلك على طريقة العلاج من هذه العادة والتخلص منها إلى الأبد، ففي البداية يجب أن تكون لديك إرادة قوية للتخلص من هذه العادة المميتة، وأن يتم تغيير السلوك الحياتي بالكامل، ولذلك نقدم لك بعض اقتراحات طرق العلاج والتي تكون كما يلي:

عدم الجلوس وحيداً

يعد الفراغ والجلوس وحيداً من الأمور التي تجعل الشخص يقوم بأشياء كثيرة خطأ، لكونه يبحث عن الشيء التي يسليه، ولذلك يتجه مخ الشخص إلى القيام بالعادة السرية لزيادة المتعة لديه، ولذلك إذا أردت الإقلاع عن هذه العادة السيئة، عليك تجنب الجلوس بمفردك، واستبدالها بأي أنشطة جماعية.

الابتعاد عن اللقطات الإباحية

حيث أنها من العوامل الرئيسية وراء ممارسة العادة السرية، فهي تحفز الخيالات الجنسية وتعلي من الشهوة، مما يجعل الشخص يتوجه للعادة السرية لتفريغ شهوته، فالابتعاد عن المواقع الإباحية المختلفة من العوامل الرئيسية للابتعاد عن العادة.

استثمار أوقات الفراغ

تعد أوقات الفراغ من العوامل المتسببة في القيام بأي شيء خطأ، حيث أن هذا الوقت يتدخل فيه الشيطان لكي يفسد على الشخص حياته ويوجهه إلى أفعال محرمة، فبالتالي عليك استثمار هذا الوقت جيداً في شيء نافع، لكي تدفع بالشيطان بعيداً عن عقلك وتستطيع التغلب عليه.

ومن أفضل الأشياء التي يجب استغلالها في أوقات الفراغ هي ممارسة التمارين الرياضية بأشكالها المختلفة، فالرياضة تساعد في تفريغ الطاقة بشكل صحيح، وعند الانتهاء منها تجعل الشخص يريد أن ينام، فبالتالي لا تسمح له بالتفكير في أي عادة سيئة.

الاستحمام بالماء البارد

يساعد الماء البارد في تضييق الأوعية الدموية ويقلل الانتصاب وبالتالي يقلل الشهوة، ولذلك هي من ضمن العادات التي يجب الحفاظ عليها إذا شعر الشخص بانه سوف يقوم بالعادة السرية.

قمنا من خلال هذه المقالة بالإجابة على سؤال هل العادة السرية تؤثر على الطول؟ وما مدى تأثير العادة السرية على نمو الجسم في سن المراهقة، فالعادة السرية هي من العادات السيئة التي تتسبب في ضرر العقل والفكر وكذلك الجسم، ولكن لا دخل لها في التحكم في النمو والطول للمراهق، بل هي قد تؤدي به إلى مشاكل جنسية عند الكبر.