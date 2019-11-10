هل العلاقة الجنسية صباحاً مفيدة؟

لا شك أن هناك فوائد عديدة لممارسة العلاقة الحميمة ولكن هل فكرت في وجود فوائد لموعدها؟ وفقا للخبراء ممارسة العلاقة الحميمية صباحاً مفيدة جداً ولأسباب عديدة تعالوا لنتعرف عليها:

اثبتت بعض الدراسات أن من يبدأ يومه بالعلاقة الحميمية يكون أكثر سعادة ممن يكتفي بالإفطار فقط . كما وجد العلماء أيضاً ان ممارسة العلاقة الحميمية صباحاً ثلاث مرات في الاسبوع يقلل من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، ويزيد من فاعلية الجهاز المناعي، مما يقلل الاصابة بالأنفلونزا.

بالإضافة الى ذلك يرتفع معدل هرمون التستستيرون لدى الرجال ليلاً، لذلك ستكون رغبة زوجك أكبر لممارسة العلاقة الحميمة صباحاً. كما يفرز الجسم اثناء العلاقة الحميمية مواد كيميائية التي ترفع من معدل الايستروجين الذي يحسن من جودة بشرتكِ وشعركِ أفضل من أي كريمات وماسكات .

لذلك فكرا جيدا في الأوقات التي تزيد من رغبة وجودة علاقتكما الحميمة.