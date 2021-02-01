هل النوم الكافي يخلص جسمك من السموم؟

النوم الصحي والكافي هو أمر ضروري لصحتنا، اذ ان قلة النوم تؤثر بشكل كبير وملحوظ على حياتنا اليومية وقدرتنا على اداء مهامنا.

إن ضمان النوم الكافي والجيد كل ليلة أمر لا بد منه لدعم صحة الجسم ونظام إزالة السموم الطبيعي، يتيح النوم لدماغك إعادة تنظيم وإعادة شحن نفسه، بالإضافة إلى إزالة المخلفات السامة الثانوية التي تراكمت على مدار اليوم، أحد منتجات السموم داخل السم التي يجب التخلص منها هو بروتين يسمى بيتا أميلويد، الذي يساهم في تطور مرض الزهايمر، مع الحرمان من النوم، لا يتوفر لجسمك الوقت لأداء هذه الوظائف، لذلك يمكن أن تتراكم السموم وتؤثر على العديد من جوانب الصحة.

تم ربط قلة النوم بالعواقب الصحية قصيرة وطويلة المدى، مثل التوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة، يجب أن تنام من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة بشكل منتظم لتعزيز الصحة الجيدة

إذا كنت تواجه صعوبات في البقاء أو النوم ليلاً، فإن تغييرات نمط الحياة مثل الالتزام بجدول النوم والحد من الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة المحمولة وشاشات الكمبيوتر، قبل النوم مفيد لتحسين النوم.

أشياء يخبرك بها وجهك عن صحتك

أسباب ازدياد الوزن في فصل الشتاء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: