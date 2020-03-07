هل الواقي الأنثوي أكثر فعالية؟

تعتبر الواقيات الذكرية أو الأنثوية من وسائل منع الحمل الأساسية. وتعمل على مبدأ منع الحيوانات المنوية من دخول الرحم وبالتالي منع تخصيب البويضة مما يؤدي إلى منع الحمل غير المخطط له. يتم استخدام الواقي الذكري مرة واحدة فقط وتتوفر الواقيات الذكرية والأنثوية بسهولة في السوق أو عبر الإنترنت. وبينما يعتبر استخدام الواقي الذكري طريقة منع الحمل الأكثر شيوعًا للأزواج في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الواقي الذكري يستخدم لتغطية العضو الذكري المنتصب بينما يتم إدراج الواقي الأنثوي في المهبل. اللاتكس هو المادة الأكثر شيوعًا المستخدمة في صنع أي نوع من الواقي الذكري ، ولكن إذا كان شخص ما مصابًا بالحساسية تجاه هذا ، فيمكن أن يصنع من جلد الخراف أيضًا.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة والأساطير المرتبطة باستخدام الواقي الذكري. الواقي الذكري مفيد للغاية وسهل الاستخدام كل ما نحتاج إليه هو التحدث عنه لزيادة الوعي. يستخدم الواقي الذكري الداخلي أو الواقي الأنثوي داخل المهبل. المنطق البسيط هو منع دخول السائل المنوي إلى الرحم. عندما تستخدم بشكل صحيح فأن الواقي الأنثوي فعال مثل الواقي الذكري.

كيف يمكننا استخدامها؟ بمجرد شرائه ، افتح العبوة وأخرج الواقي الأنثوي. هناك ستجد حلقتين ، واحدة صغيرة وأخرى أكبر قليلاً. اضغط على الحلقة الصغيرة عند الإغلاق وأدخلها في المهبل. بينما تبقى الحلقة الكبيرة مفتوحة وتغطي المنطقة المحيطة بفتحة المهبل. تأكد من أن يدخل القضيب أثناء الجماع في الواقي الأنثوي وليس الى الجانب. بعد ممارسة الجنس ، قم بإزالته فورًا عن طريق لف الحلقة الكبيرة وسحبها للخارج برفق. اغلقه بأحكام وارميه في سلة المهملات.

يستخدم الواقي لعدة أسباب مختلفة :

يحمي من الحمل غير المخطط له.

يحمي من الأمراض المنقولة جنسيا

هناك آثار جانبية محدودة أو معدومة

تم تصميم الحلقة الخارجية بطريقة تعزز المتعة

إذا فقد الشريك الانتصاب ، يبقى الواقي الذكري في مكانه

يمكن وضع الواقي الأنثوي بسهولة قبل ساعات من الجماع

يعطي الخيار للإناث لمنع الحمل

المواد المستخدمة في صناعة الواقي الأنثوي عبارة عن بلاستيك ناعم لا يسبب تهيجًا للبشرة الحساسة

ومع ذلك ، هناك بعض العيوب لاستخدام الواقي التي يجب على المرء أن يعرف قبل الاستخدام:

مثل أي واقي آخر، لا يوجد أي ضمان للمتانة فقد يتمزق إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح

قد ينزلق إلى المهبل أثناء الجماع

الواقي الأنثوي غير متوفر في كل مكان وأكثر تكلفة قليلاً مقارنة بالواقي الذكري

احتمال وجود ضوضاء أعلى أثناء ممارسة الجنس بسبب الواقي الذكري الداخلي

وأخيراً لا تستخدم الواقي الذكري مع الواقي الأنثوي ، لأن هذا يمكن أن يسبب تمزقه.

لا تعيد استخدام الواقي الأنثوي.