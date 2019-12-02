هل تبحث عن وظيفة؟ هذه الاستراتيجيات ستساعدك على تحسين بحثك

دعونا لا ننكر حقيقة أن البحث عن وظيفة هو بحد ذاته مهمة شاقة. من صياغة السيرة الذاتية إلى ارفاق جميع الشهادات، تعد عملية تقديم نفسك إلى الشركات مهمة بالغة الأهمية. فالشركات دائما تبحث عن أفضل موظف. من خلال اعتماد خطة معينة ، يمكنك ضمان التواصل مع الأشخاص المناسبين والتقدم إلى الأماكن المناسبة. تذكر أنه لا يكفي أن تكون لديك وظيفة ، فالعمل في مكان تحظى فيه أنت وعملك بالاحترام هو الصفقة الحقيقية. وفيما يلي الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساعدك على تحسين البحث عن وظيفة.

كن حاضرا في المؤتمرات

أفضل طريقة للتفاعل مع رجال الأعمال تحت سقف واحد، هو بلا شك التواجد في المؤتمرات أو الندوات أو المعارض حيث يجتمع المتحدثون التحفيزيون والمهنيون الأكاديميون والشركات. يمكن ان يساعدك ذلك على التحدث مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة تحلم بالعمل فيها. ارتدي افضل ما لديك، وتحلى بالثقة ، وقدم نفسك كمرشح أكثر استحقاقًا وابني علاقات قوية مع أكثر الناس المحتملين في القاعة.

انضم إلى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي

هل تعلم أن هناك مجموعات مختلفة على منصات مثل الفيسبوك ، حيث تجتمع مجموعة من الأشخاص وتنشر الوظائف الشاغرة؟ هذه المجموعات مهمة للأشخاص الذين يبحثون عن تغيير الوظيفة. سيساعدك الانضمام إلى هذه المجموعات على التواصل مع اشخاص ذو علاقات والبحث عن نصائح وحيل منها.

المساعدة من الأصدقاء والعائلة

استكشف جهات الاتصال الخاصة بك واطلب من أصدقائك وعائلتك إذا كان بإمكانهم ايصالك الى فريق التوظيف في شركة ما. التوصية هي الطريقة الأكثر ثقة في التوظيف. والتي ستزيد من فرصك في التوظيف.

تقديم طلب للحصول على التدريب

على الرغم من أن العمل كمتدرب بدوام كامل مختلفة عن الوظيفة. ولكن التدريب يأتي مع مجموعة من المزايا الخاصة به. لن تكتسب الخبرة فحسب ، بل ستمهد لك الطريق للتواصل مع الأشخاص. قبل أن تقرر ما هي الوظيفة المناسبة لك، جرب العمل لمدة شهر في شركة محتملة.

شبكة معارفك هي ثروتك الحقيقية

البحث عن وظيفة يعني أنك بحاجة إلى تكوين صداقات ومعارف جديدة. تعرف على الأشخاص الذين يعملون في المجال الذي ترغب فيه وقم بأجراء اتصالات معهم. إن التواصل مع الأشخاص يقطع شوطًا طويلًا في تزويدك بمعلومات حول الوظائف التي تتقدم لها ويبقيك خطوة الى الامام اكثر من الآخرين.

منصة للمحترفين

لينكدين هو الفيسبوك الجديد. يلتقي الأشخاص من جميع مجتمعات الأعمال معًا ويؤسسون شبكة مع المهنيين كمنصة ، توصل LinkedIn إلى مجموعة كبيرة من الخيارات حيث يمكنك التواصل مع الأشخاص والتفاعل معهم مباشرةً.

تسويق سيرتك الذاتية

السيرة الذاتية هي عرض تقديمي لنفسك ، إنه أول انطباع لك امام الشركات. يمكنك تصميم سيرتك الذاتية وفقًا لمتطلبات الشركة وتقديم نفسك كمرشح مفضل. شاركها مع جهات الاتصال الخاصة بك وانتظر الفرصة لتدق بابك.