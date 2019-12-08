هل تتناول طعامك بسرعة؟ تعرف على تأثير ذلك على جسمك

الكثير منا يعتبر الأكل وظيفة وليس وسيلة لتغذية أجسامنا. ولكن هل تعلم أن تناول الطعام على عجل ودفع كميات كبيرة من الطعام داخل الحلق بسرعة كبيرة جدًا يمكن أن يضر بصحتك بطرق متعددة ؟ إن تناول طعامك بشكل طائش وسريع هو عادة سيئة. لذا ، إذا كنت تأكل سريعًا ، فإليك هذه الاسباب التي ستجعلك تتوقف.

تناول الاكل سريعاً يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام

لأنك تأكل بسرعة كبيرة ولا تهتم بالمؤشرات التي يرسلها جسمك ، فقد يؤدي ذلك بالتأكيد إلى الإفراط في تناول الطعام. الإفراط في تناول الطعام ، بدوره ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير الضرورية وغيرها من القضايا الصحية. عندما تأكل بسرعة ، فأنت لا تمنح الدماغ وقتًا ليدرك أنه ممتلئ ، مما يجعلك تتناول المزيد من الطعام وبالتالي المزيد من السعرات الحرارية.

يزيد من خطر السمنة

تعتبر السمنة مشكلة عالمية شائعة لدى الأشخاص الذين يتناولون الطعام سريعًا. الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في كثير من الأحيان يلومون قوة إرادتهم ، وسوء النظام الغذائي وقلة النشاط البدني. إذا كنت تأكل بسرعة ، فحاول أن تبطئ قليلاً ثم انظر إلى الفرق.

سوء الهضم

عادة ما يتناول الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة قضمات كبيرة ويبتلعون طعامهم دون مضغه بشكل صحيح. في بعض الأحيان ، يمكنهم تناول الطعام بالماء أو المشروبات الغازية الأخرى. كل هذا يمنع هضم الطعام مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم.

مقاومة الانسولين

الأكل بسرعة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين. يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم ، وهو ما يسمى عادة مرض السكري.

كيف تبطئ الأكل؟

لا تنسى تناول الوجبات الرئيسية.

لا تتناول الطعام وانت تتابع برنامجا على التلفاز أو اثناء اللعب بالهاتف الجوال.

لا تبتلع الطعام وحاول ان تمضغه ببطئ دون شرب السوائل.

لا تجعل هدفك انهاء كل الطعام الموجود على الطبق بل قم بتقسيم الطعام الى 3 أجزاء أو اكثر وتناول جزء واحد ثم خذ استراحة ثم تناول الجزء الثاني وهكذا سوف تجد أنك قد شبعت اسرع ومع التكرار سوف تتناول جزء أو جزئين.

تعلم المشاركة في الاكل، مهما كان حجم الوجبة حاول ان تشاركها مع شخص أخر، واستغني عن الطعام بشرب الماء قد تشعر بالجوع في الأسبوع الأول ولكن مع الوقت ستبدأ في خسارة الوزن وسيبدأ جسمك بالشبع أسرع.