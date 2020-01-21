هل تحاول انقاص وزنك؟ اتبع هذه النصيحة

فقدان الوزن يمكن ان يكون مهمة صعبة جسديا وعقليا. فخفض السعرات الحرارية يتطلب الكثير من الجهد ، والسيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي والحد من إغراء الحلويات. من السهل أن تقرر اتباع نظام غذائي من أجل رفاهيتك ، لكن لا يفي الجميع بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم. لكن الباحثين وجدوا طريقة سهلة يمكن أن تساعدك على التمسك بخطة النظام الغذائي الخاص بك لانقاص الوزن والوصول إلى هدف لياقتك البدنية – وهو ببساطة تناول الطعام في مكان عام لوحدك!

كيف ستساعد هذه الحيلة !

إذا كنت ترغب في مواصلة النظام الغذائي الخاص بك للوصول إلى هدف فقدان الوزن الخاص بك ، فأن أفضل حل هو تناول الطعام وحدك. وجدت دراسة جديدة أن الناس يميلون إلى تناول المزيد عند تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة. عندما تأكل ضمن دائرتك الاجتماعية ، قد تتأثر باختيار الأشخاص الآخرين للطعام وتنسى لفترة قصيرة هدفك وحميتك.

الدراسة

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية ، فإن تناول الطعام في دائرة اجتماعية له تأثير قوي على عقلك وقد يدفعك لتأكل أكثر مقارنة مع تناول الطعام بمفردك.

في هذه الدراسة ، قام الباحثون بتقييم 42 دراسة أجريت على تناول الطعام الاجتماعي واكتشفوا أن الناس يتناولون المزيد من الطعام عندما يتناولون الطعام مع أحبائهم لأنهم يستمتعون بالشركة، مما يزيد من استهلاكهم.

حتى عندما تذهب لحضور اجتماع، فهناك فرص كبيرة في أن تأكل بصحبة أصدقائك وعائلتك.

وقد وصف الباحثون هذه الظاهرة المتمثلة في تناول المزيد من الطعام في تجمع اجتماعي على أنه "مجاملة اجتماعية".

ومع ذلك ، لا ينطبق هذا السلوك عند تناول الطعام مع الغرباء. ذلك لأن الناس يرغبون في نقل انطباع إيجابي أمام الاشخاص الغرباء عن طريق تناول وجبة صغيرة.

خلاصة القول:

تكشف هذه الدراسة بوضوح كيف تتأثر خيارات طعامنا باختيارات أصدقائنا وعائلتنا. نحن لا نتخذ فقط خيارًا غير صحي للأغذية ولكن أيضًا ننغمس في الأكل غير المسؤول، والذي يمكن أن يدمر نظامنا الغذائي. لذلك ، نصيحتنا لك هي تناول الطعام بمفردك في مكان عام لوقف النهم لتناول المزيد من الطعام.