هل تخشى الصفع؟ ماذا لو كان مفيداً لبشرتك!

إلى أي مدى يمكنك الذهاب للحصول على بشرة جميلة؟ إذا كنت تقومين بتدليك بشرتك بكل انواع المرطبات والكريمات، فأنت تقومين بالروتين الصحيح. ولكن وفقا لتقليعة جديدة هذا لا يكفي! حسنا لن يكون العديد من خبراء البشرة في الخارج سعداء بهذا الخبر. ولكن انتشرت على الإنترنت مؤخراً تقنية جديدة غريبة ومثيرة للسخرية ولكنها فعالة، وهي الصفع.

يعتقد خبراء الجمال الكوريون أن صفع جلد الوجه يحسن تدفق الدم في منطقة الوجه ويزيد من مستويات الطاقة في بشرتك. الأمر نفسه ينطبق عند وضع الكريمات وكذلك المرطبات.

يقال إن صفع الوجه كنظام للتجميل يعمل على افراز الكولاجين - مما يجعل بشرتك ناعمة ونضرة.

وفقًا لخبراء الجلد ، يجب ألا تكون عملية الصفع مؤلمة أو غير مريحة. عليك فقط ممارسة ضغط أفضل للسماح للمنتجات باختراق الجلد بشكل أفضل وتعزيز تدفق الدم لتنشيط خلايا الوجه. سوف تشعر بشرتك بالاحمرار بمجرد القيام بذلك.

العلاج بالصفع ليس شائعًا في كوريا ، لكنه أصبح موضة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استدمته بعض صالونات في سان فرانسيسكو.

حسب صالونات التجميل الأمريكية التي تقدم هذا العلاج التجميلي ، يساعد الصفع المستمر في تقليص المسام المفتوحة في الجلد. هذا ليس كل شيء ، تقنية الصفع تساعد البشرة على امتصاص الكريمات / الزيوت بشكل أفضل. كما أنه يجعل البشرة ناعمة ويقلل التجاعيد.