هل تريدين أسنان بيضاء؟ تجنبي هذه الأطعمة

لا شك أن العناية بالأسنان من الأمور الضرورية لصحة الأسنان واللثة، والإهمال بها قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية بالإضافة الى اصفرار الاسنان وتلونها والتي تعد مشكلة صحية وجمالية في نفس الوقت. ولكن لا تقلق تجنب بعض الأطعمة قد يساعد في تجنب اصفرار الأسنان التي تفقد الفم جاذبيته. واليك ابرز هذه الاطعمة:

القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي يفضل الكثير من الناس تناولها لتنشيط التركيز الذي يساعد على القيام بالمهام الوظيفية واليومية دون عناء أو تعبن لكن للقهوة تأثير على صحة الأسنان، فالقهوة تحتوي على مادة تتسبب في ظهور البقع الغامقة على الأسنان، لذلك ابتعدي عن تناول القهوة بكميات كبيرة كما عليكِ غسل أسنانك بعد الانتهاء من تناولها.

الشاي

يشتهر مشروب الشاي الأحمر في العديد من الدول كمشروب رسمي يتم تناوله في الصباح وبعد الانتهاء من تناول الوجبات اليومية، ويستخدم الشاي الأحمر في صنع الأصباغ التي تعمل على تلوين الملابس لاحتوائه على نسبة عالية من المواد الصبغية، ولهذا يعمل الشاي على صبغ الأسنان باللون الأصفر مما يفقدها جمالها وجاذبيتها، لذلك احرصي على استبدال الشاي الأحمر بالمشروبات الطبيعية الأخرى للحفاظ على صحة أسنانك.

المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية أو المصنعة من الأمور التي ينصح الأطباء بضرورة التوقف عنها لاحتوائها على مواد تعمل على تدمير الأسنان داخليًا وخارجيًا، لذلك ابتعدي عن تناول هذه المشروبات الخطيرة التي تصل خطورتها إلى تدمير الأسنان وإضعافها لاحتوائها على نسبة سكر عالية ومواد أخرى تعمل على تآكل الأسنان وصبغها بألوان غامقة.

التوت

يعتبر التوت من الأغذية الخفيفة واللذيذة والتي يفضلها الكثير من الناس لكن على الرغم من فوائده الغذائية العالية إلا أنه يتسبب في التأثير على لون الأسنان، حيث يدخل التوت الأحمر والأزرق في تصنيع الصبغات الخاصة بالملابس والأقمشة المختلفة نظرًا لاحتوائه على مواد صبغية، لذلك احرصي على تناول التوت الأبيض فقط لتستمتعي بأسنان بيضاء وخالية من البقع المزعجة.

الكركم

يعتبر الكركم من التوابل التي تنتمي لعائلة الزنجبيل والتي تحتوي على نسبة عالية من القيم الغذائية يساعد الجسم على الحماية من المشكلات الصحية المختلفة، لكن للكركم أضرار على لون الأسنان حيث يعتبر الكركم من الصبغات الطبيعية التي يستخدمها الكثير من مصانع صبغ الأقمشة، لذلك ابتعدي عن الأطعمة المحضرة باستخدام هذه البهارات لتحظي بأسنان بيضاء أو تناول القليل منها إذا كنت تفضلينها واحرصي على غسل أسنانك بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة.