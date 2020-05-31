هل تريد إنهاء العلاقة؟ خطوات هامة لانفصال ودي

سواء كنت في علاقة لفترة طويلة من الوقت أو كنت في المراحل الأولى فقط ، يعتبر الانفصال أصعب جزء في العلاقة. في حين أن بعض العلاقات تنتهي بنبرة قاسية ، إلا أن البعض الآخر ينتهي نهاية غامضة و / أو مربكة بشكل مدهش. وتختلف النهاية باختلاف المشاكل والخلافات التي سببت الخلاف بينك وبين شريكك. ومع ذلك ، يريد الجميع انفصالًا دون مشاكل.

انتهي من العلاقة بمجرد التأكد من رغبتك بذلك

في بعض الأحيان ، حتى عندما نعلم أن الأمور لن تسير كما ينبغي لها، فإننا نميل إلى إيقاف الانفصال ، لأننا نخشى إيذاء مشاعر شريكنا. ما ننساه هو أن تأجيل الانفصال سيجعل الأمر أكثر صعوبة وسيزيد من التوتر. عندما تعلم أنك لست سعيدًا مع شخص ما، فإجبار نفسك على البقاء معه سيؤدي فقط إلى تفاقم الأمور ويسبب استياء غير ضروري.

لا تلعب لعبة اللوم

تأكد من عدم إلقاء اللوم على شريكك في كل شيء. بقدر ما تريد أن تنكر ذلك ، يجب تعترف بأنك كنت مخطئًا أيضًا في مرحلة ما من علاقتك. لا يجب أن تتركه يشعر بالذنب والبؤس لوحده. أفضل طريقة لإنهاء ذلك سلميا هو الاعتراف بالأوقات الجيدة معا وذكر الخطأ الذي حدث.

قم بذلك بطريقة شخصية

لا تنفصل أبدًا عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية أو عبر الأصدقاء. سيؤدي هذا إلى تفاقم الأمور ولن يوفر النهاية التي تدين به لشريكك. الانفصالات المؤلمة لا تحدث لأي سبب. لذلك ، من المهم أن تكون متاحًا جسديًا عندما تنهي علاقتك ، ليس فقط لإعطائهم النهاية التي يحتاجونها ولكن لإعلامهم بمدى أهمية علاقتك بالنسبة لك أيضًا.

كن واضحا بشأن السبب

أهم جزء من الانفصال هو توضيح السبب وراء قيامك بذلك. في كثير من الأحيان يكون شريكك جاهلًا بما يجري داخل رأسك. لهذا السبب ، يصبح من المهم توضيح الأمور وإعطائها الأسباب الصحيحة لقرارك.

كن مستمعًا جيدًا ولا تهرب من المناقشة

بالتأكيد ، في وقت الانفصال ، سيكون لدى شريكك الكثير ليقوله. لا تهرب من ذلك. من المهم أن تستمع إليهم. على الرغم من أنك يجب أن تكون قد اتخذت قرارك ، يجب عليك أن تسمع جانبهم من القصة أيضًا وأن تجعلهم يعرفون أن رأيهم وصوتهم مهم.

لا تتركهم معلقين

في كثير من الأحيان ، على الرغم من أننا نعلم أن الانفصال هو القرار الصحيح ، لا يمكننا انهاء العلاقة بشكل كامل. تأكد من إخبارهم أن الأمور لا تسير على ما يرام ولكن لا تترك العلاقة معلقة. هذا يجعلك أناني ولا تقدر شريكك، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الجميع.