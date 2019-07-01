هل تساعد حلاقة شعر المولود الجديد على نمو الشعر؟

يعتقد الكثير من الناس أن حلاقة شعر الاطفال سيجعله ينمو مرة أخرى أكثر سماكة وأكثر روعة. وبالتالي ، فمن المألوف رؤية طقوس حلاقة للمواليد الجدد والرضع في الاحتفالات الديني عبر الثقافات. في الواقع ، في كثير من الثقافات الآسيوية ، من الضروري أن يحلق شعر الطفل بعد عمر معين من أجل تعزيز نمو الشعر (معظمه في غضون سنوات قليلة من الولادة). في الثقافة الهندوسية ، تُعرف هذه العملية بـ "موندن".

ومع ذلك ، هل هذا الاعتقاد حقيقي أم أنها مجرد خرافة قديمة؟

ما هي الحقيقة؟

غالبًا ما يحلق الآباء شعر طفلهم على أمل أن ينمو اكثر سماكة وصحة من ذي قبل. من الضروري أن نعلم أن معظم الأطفال يفقدون شعر البطن أو شعر الولادة هذا حوالي الشهر الرابع ويتم استبداله بشعر ناضج. يتم تحديد نسيج شعر طفلك وحجمه بالفعل بواسطة علم الوراثة وليس له أي علاقة بحلاقة شعر رأسه.

وتظل الحقيقة هي أن شعرنا ينمو من بصيلات وأننا جميعًا نولد مع عدد ثابت من بصيلات الشعر على رؤوسنا.

الخلاصة:

تذكر أن حلاقة شعر طفلك قد يعطي وهمًا بالشعر الكثيف ، فقط لأن الشعر ينمو مرة أخرى بشكل متساو وله حواف حادة.