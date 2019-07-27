هل تستيقظ كل ليلة في نفس الوقت؟ اعرف السبب الذي يجعل دماغك ينبهك للاستيقاظ في الليل.

11 مساءً - 1 صباحًا: المرارة

تنتج المرارة عصارة مرارية ، ضرورية اثناء عملية الهضم والامتصاص.

وعلى الرغم من ان الصفراء مزعجة ، الا انها ضرورية ، ولكن ، إذا كنت تستيقظ في هذه الفترة من الليل، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما يثير غضب المرارة.

يربط الطب القديم الصيني بين المرارة والقلق والعداء ، وبالتالي قد يعني هذا بالإضافة إلى ذلك أن هناك شيئًا ما يزعجك ويثير قلقك.

من 1 صباحًا إلى 3 صباحًا: الكبد

ما بين الساعة الواحدة إلى الثالثة صباحًا بمجرد أن ينظف الجسم نفسه ، ويزيل النفايات من الدم والأنسجة المختلفة.

كبدك هو أن العضو الضخم المسؤول عن التخلص من السموم ، ولهذا ، فهو يرتبط بهذه النقطة.

إن الاستيقاظ في هذه النقطة يعني أنك تعاني من مشكلة في هذا المجال ولعلها المشاعر السلبية ، التي ترغب في معالجتها للتتمكن من طردها من جسمك كما السموم تماما.

ضع في اعتبارك أن تكون لطيفًا مع الكبد ، واشرب الكثير من الماء وخفف الاملاح والكحول والكافيين.

من الساعة 3 صباحًا إلى 5 صباحًا: الرئتان

في هذه الساعة، يتم توصيل الدم والمغذيات الى العضلات، لتزويد الخلايا بعناصر مهمة. هذا التجديد يضمن قدرتهم على التنقل مرة أخرى عند استخدامهم طوال اليوم.

يربط الطب الصيني التقليدي بين الرئتين ومشاعر الخسارة والتعاسة.

لذا ، إذا استيقظت في هذه الأوقات ، فسوف تشعر بالتعب والارهاق والاجهاد، وتذكر بأن ما تأكله وما تقوم به من نشاط خلال اليوم يؤثر على صحتك خلال الليل.