هل تسخين حليب الثدي في الميكروويف آمن ؟

في الأشهر القليلة الأولى من حياة الطفل ، يعد حليب الأم أمرًا بالغ الأهمية. بالنسبة للأمهات العاملات أو في بعض الأحيان عندما لا يكون إطعام طفلك ممكنًا ، يكون تخزين حليب الأم للاستخدام اللاحق مفيدًا للغاية حتى لا يضيع طفلك الصغير الكثير من العناصر الغذائية الأساسية!

في حين أنه من المقبول إعطاء الطفل حليب الام المبرد، إلا أن الأطفال معتادون أكثر على شرب الحليب الفاتر بدرجة حرارة الجسم مباشرة من ثدي الأم. وبالتالي ، يعد تسخين حليب الأم قبل تقديمه خطوة مهمة. السؤال الذي يطرح نفسه ، هل يمكن تسخين حليب الثدي بنفس طريقة الحليب العادي؟

ماذا عليك ان تفعلي؟

يعتبر حليب الثدي شديد الحساسية. كما انه غني بالفوائد ويوفر البروبيوتيك الضروري للطفل وهو سهل الهضم والتغذية أكثر من الحليب البارد. وبالتالي ، يعد تسخين حليب الثدي خيارًا جيدًا. ومع ذلك ، فإن حليب الأم يختلف عن حليب الأطفال الجاهز ويجب العناية به بشكل أكبر. إذا كنت تفكر في وضع زجاجة الحليب المخزنة في الميكروويف ، فلا تفعلي ذلك. إن القيام بذلك لا يؤدي فقط إلى إتلاف العديد من العناصر الغذائية الأساسية في الحليب، ولكنه يمكن أيضًا أن يخلق "بقعًا ساخنة" في حليب الثدي ، والتي يمكن أن تمس لسان الطفل وتؤدي إلى مشاكل وحروق. يمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الحليب الصناعي. وبالتالي ، من الممارسات الجيدة تجنب وضع أي شيء في الميكروويف اذا كنت تخطط لإرضاع طفلك في الأشهر الأولى.

ومع ذلك ، هناك طريقة صحيحة للقيام بذلك. يمكنك إما اختيار وضعه في درجة حرارة الغرفة ، او استخدم المسخنات الخاصة التي لن تضر الحليب. هناك طريقة أخرى جيدة لتسخين الحليب وهي وضع زجاجة الحليب في قدر به ماء دافئ (غير ساخن جدًا). ومع ذلك ، لاتغلي الماء مع قنينة الحليب مباشرة. بمجرد أن يسخن ، يمكنك اختبار درجة حرارة الحليب عن طريق وضع القليل على الرسغ قبل إطعامه للطفل. تعتبر درجة حرارة الجسم هي الأفضل لأنها تحافظ على المواد الغذائية.

حليب الثدي المخزن ، المجمد ، يبقى جيدًا لمدة تصل إلى 5 أيام. بمجرد تسخينها أو إذابتها ، من الجيد أن يشربه الطفل خلال مدة تتراوح من 6 إلى 7 ساعات.