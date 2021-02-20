هل تشعرين بالقلق؟ جربي هذه المكملات الغذائية للتحكم في قلقك

كل شخص لديه طريقة مختلفة في الاستجابة للتوتر. يمكن أن يكون القلق في بعض الحالات رد فعل انعكاسي عند مواجهة الإجهاد.

طبيب البوابة: قريباً علاج جديد يساعد على محاربة الإجهاد

القلق الشديد يمكن أن يجعل المرء يشعر بعدم الارتياح والقلق ويمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك. وإذا لم يتم الاعتناء به ، يمكن أن يتحول القلق الى مشكلة صحية عقلية خطيرة.

الأشخاص الذين يعانون من القلق لديهم أفكار مستمرة بالخوف والقلق. إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع القلق ، فقد يزداد الأمر سوءًا. تشمل أعراض القلق الخفقان والرعشة والتهيج والضغط الشديد والدوخة.

عندما يعاني شخص من القلق ، يجب ألا يعاني في صمت. يجب عليهم التحدث إلى الطبيب أو أخذ نفس عميق أو الاستماع إلى الموسيقى أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو القيام بأشياء أخرى تشتت ذهنك. قد تشعر نوبة القلق بالخوف ، لكن ليس من المستحيل التغلب عليها.

يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من القلق. فيما يلي بعض المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض:

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العقلية. ينظم حالتك المزاجية ويعالج اضطرابات المزاج. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى القلق والاكتئاب. الحليب مصدر غني بفيتامين د. أشعة الشمس مصدر آخر لفيتامين د.

فيتامين ب 12

يقلل مكمل فيتامين ب 12 من مستوى التوتر في جسمك. يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية. ينتج هرمونات سعيدة ويعزز مزاجك. فيتامين مفيد لجهازك العصبي أيضًا.

المغنيسيوم

المغنيسيوم من أهم المعادن المطلوبة للتعامل مع الاضطرابات النفسية. يحسن القلق لدى الناس. إنها مسؤولة عن التفاعلات الكيميائية في عقلك. يمكنك العثور على المغنيسيوم في الشوكولاتة الداكنة والسبانخ واللوز والكاجو.

فيتامين سي

بصرف النظر عن تعزيز المناعة ، يساعد فيتامين ج في تخفيف أعراض القلق. يجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية ويحافظ على لياقتك العقلية.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام