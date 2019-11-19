هل تشعر بالتعب دائما ؟ قد تكون بكتيريا الأمعاء هي السبب

"لماذا أشعر بالتعب الشديد؟" - هل تطرح هذا السؤال على نفسك أكثر من مرة في اليوم؟ حتى بعد النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات في الليل، لا تشعر بالانتعاش في الصباح؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فلنخبرك أنك لست وحدك. حسنًا ، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء ذلك ، ولكن هناك سبب لم تفكر فيه. يشير بحث جديد إلى أن الهضم وصحة الأمعاء يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق طوال الوقت.

وتسمى هذه الحالة الجسدية التي يشعر فيها الشخص بالتعب دائمًا باسم متلازمة التعب المزمن، حيث تشير البيانات إلى وجود ارتفاع كبير في حالات CFS في جميع أنحاء العالم. تتميز هذه الحالة الصحية بالتعب الشديد الذي لا يزول حتى بعد أخذ قسط مناسب من الراحة ولا يمكن تشخيصه كحالة طبية أساسية ، مما يجعل من الصعب على الأطباء معالجته. لسنوات عديدة كان يُعتقد أن CFS كانت مشكلة عقلية، ولكن في الآونة الأخيرة تشير دراسة نشرت في المجلة Microbiome الى أن المشكلة ليست في دماغ الناس ، بل هي في أمعائهم.

وفقًا للباحثين ، تمكن العلماء من تحديد الأشخاص الذين يعانون من CFS ، فقط عن طريق فحص عينات البراز الخاصة بهم. حوالي 80 في المئة من ملاحظتهم كانت صحيحة. حدث كل ذلك فقط بسبب وجود بكتيريا معينة في البراز.

وكشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من CFS لديهم بكتيريا أمعاء مختلفة عن الأشخاص العاديين. وقالوا إن ميكروبيوم الأمعاء البكتيرية في مرضى متلازمة التعب المزمن غير الطبيعي وأن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب أعراضًا معدية والتهابات.

كيف تجعلك بكتيريا الأمعاء تشعر بالتعب؟

كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لديهم كمية أكبر من البكتيريا السيئة في أمعائهم وعدد أقل من البكتيريا المضادة للالتهابات ، مما يؤدي إلى التهاب وألم وسوء الهضم في الأمعاء. كانت الأمعاء المتسربة شيء شائع آخر بين مرضى. الأمعاء المتسربة تسمح للبكتيريا السيئة بالدخول إلى نظام الدم. عندما يزيد عدد البكتيريا السيئة في دمك ، يجب أن يعمل جهاز المناعة لديك بجهد أكبر لمكافحة هذا الأمر ، مما يجعلك تؤدي إلى الإرهاق.

الخلاصة:

من أبسط الطرق لتحسين صحة الأمعاء الخاصة بك هو إضافة طعام صحي للأمعاء في نظامك الغذائي مثل البروبيوتيك والأطعمة المخمرة.