هل تصبح كمامات الوجه الواقي الذكري الجديد؟

هل ستصبح أقنعة الوجه مثل الواقي الذكري - في كل مكان ، وبأشكال والوان عصرية، يتم الترويج لها بإعلانات الخدمة العامة؟ يقول أحد الباحثين في الفيروسات ، يجب أن تكون كذلك، إذا كانت المؤشرات المبكرة صحيحة في الإيحاء بأن Covid-19 غالبًا ما ينتشر من قبل الأشخاص الذين يشعرون بصحة جيدة ولا تظهر عليهم أي أعراض فيجب ان يكون هناك ترويج على نطاق أوسع لأقنعة الوجه.

يقول ديفيد أوكونور، الذي يُدرس الأمراض الفيروسية في جامعة ويسكونسن ماديسون: "إذا حدث انتشار كبير قبل أن يشعر الناس بالمرض ، فكيف سنتمكن من وقف ذلك؟ لحين شعور الناس بالمرض وطلب الرعاية الصحية اللازمة، ستكون جميع الاختبارات والحجر المنزلي متأخراً جداً لحل الأزمة."

دكتور أوكونور، الذي يبحث حالياً فيH.I.V وعدد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الفيروس التاجي الجديد ، قال بإن بعض الأبحاث الحديثة غيرت تفكيره بشأن الوباء الحالي.

"فيروس نقص المناعة البشرية. كما كتب في رسالة بريد إلكتروني: "ينتشر أيضًا بينما يشعر الناس بالراحة" ، "واستخدام الواقي الذكري الثابت والمتسق يشكل حاجزًا لانتقال الفيروس الجنسي."

وأضاف الدكتور أوكونور: "أقنعة الوجه هي المانع الجديد الذي نحتاج الى استخدامه أيضًا بشكل ثابت لمنع انتقال هذا الفيروس" وتابع بإن الوقت قد حان "لنشر ثقافة أقنعة الوجه وبسرعة".

وقال الدكتور أوكونور: "سيحتاج الأطفال إلى ارتدائها إلى المدرسة عند استئناف الدروس". سيحتاج البالغون إلى ارتدائهم للعمل وحتى تدريب لعبة كرة السلة ، عندما نصل إلى هذه النقطة، فأن قناع الوجه يجب أن يكون متاحاً في المتاجر وفي كل مكان مثل مناديل الورق الجاف، بأسرع وقت ممكن ".

ربما كان الاتحاد الوطني لكرة السلة يفكر في نفس الاتجاه لأنه أعلن يوم الجمعة أنه سينضم إلى إنتاج N.B.A. - ، WN.B.A.- وأقنعة الوجه ذات العلامات التجارية للفريق.

واضاف الدكتور أوكونور أن التباعد الاجتماعي يساعد أيضاً في حل هذه المشكلة ، وكذلك الأقنعة التي يمكن أن تخضع لنفس طريقة الابتكار والترويج المطبق على الواقي الذكري.