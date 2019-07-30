هل تضعين العطر الصحيح هذا الموسم؟

لا شك ان لديك عطراً مفضلاً ولكن هل تعلمين ان العطور ليست لكل المواسم! هناك عطور للصيف وأخرى للشتاء تعالي نتعرف على أهمها:

روائح الحمضيات تحظى بشعبية

هل تريدين رائحة خفيفة ومنعشة كأنك خرجت للتو من الحمام؟ استخدمي عطر الحمضيات. تحتوي هذه العطور على روائح من البرتقال والليمون والبرغموت والبتشولي وتعمل بشكل جيد لإحياء الحواس.

رائحة الزهور

عطور الأزهار الخفيفة مناسبة للنهار. وهي مستوحاة من الزهور وعادة ما تكون مزيجا من واحد أو أكثر من الإزهار. اختاري الوردة أو الزنبق أو الياسمين أو الخزامى ، للمسة رومانسي.

العطر الشرقي

تعتبر العطور الشرقية غنية بملاحظاتها ، وهي خيار حسي مناسب للحفلات المسائية أو لتناول العشاء في الخارج. وهي مزيج من العنبر والعود والمسك. وهي ذات عمق وقوة.

رائحة الخشب

غالبًا ما يرتدي الرجال الروائح الخشبية والترابية. فهي تبدأ بنوتات أخف وتذهب إلى عطر أثقل. تُصنع العطور من خشب الصندل والأرز والبهارات والغموض والسحر.