هل تعانين من تراجع الدافع الجنسي؟ الأسباب والحلول

على عكس المفاهيم الشائعة ، من الطبيعي للغاية أن تمر النساء بتراجع في الدافع الجنسي من حين لآخر. من الولادة ، اختلال التوازن الهرموني إلى الاضطرابات الجنسية ، يمكن أن تتراجع الرغبة الجنسية لديك بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب. في الواقع ، يلجأ الكثير من الناس إلى جميع أنواع المكملات الغذائية والمقويات لإعادة الرغبة الجنسية مرة أخرى إلى المسار الصحيح.

لا يهم ما هو السبب وراء فقدان الدافع الجنسي لديك ، فهناك ثلاث طرق آمنة لإعادته إلى المسار الصحيح.

الرياضة

قد يبدو الامر مبتذلا ، ولكن ممارسة الرياضة هي إحدى الطرق المثبتة علمياً لتحسين الرغبة الجنسية لديك. عليك أن تفهمي أن التمرين أكثر بكثير من مجرد المشي. اذهبي الى حصص الرقص في النادي الرياضي أو السباحة الايقاعية التي تبعث في جسمك النشاط والحيوية والموسيقى .

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تجربة تمارين الحوض مثل Kegels للحصول على مزيد من الفوائد.

معالجة مشاعرك

نحن لا ندرك ذلك ، لكن الضغط اليومي يمكن أن يكون له تأثير كبير على رغبتنا في الحصول على درجة حرارة عالية وثقيلة. عندما تقاومين الإجهاد ، يكون جسمك في وضع "الطيران أو القتال" ، مما يضعه تحت ضغط كبير. إذا شعر جسمك أنه تحت التهديد ، فإنه يطلق هرمون الكورتيزول ، المعروف عنه أنه يخفض مستويات هرمون تستوستيرون.

كوني على اتصال مع نفسك

كل سيدة يجب ان تعرف جيد ما الذي يثيرها حسيا وجسديا أيضا لذلك من الضروري أن تجربي كل الوسائل التي تثير حماسك للجنس، شاهدي بعض المقاطع الجنسي، تعلمي بعض الحركات الجديدة وغيري طريقة ادائك وملابسك وكوني أكثر إثارة لنفسك أولا ثم للشريك. اخرجي القطة المشاكسة من داخلك.