البوابة - العروس المرعبة " بريدزيلا " هو مصطلح يستخدم لوصف العروس العصبية التي يصعب إرضائها والتي تطلب الكثير من المتطلبات أثناء التخطيط لحفل زفافها. قد تكون متحكمة وقاسية وحتى مسيئة لمنظم زفافها وموظفي الحفل والضيوف.

هل تعانين من متلازمة العروس المرعبة " بريدزيلا " ؟

أصل مصطلح " بريدزيلا " - bridezilla:



يُعتقد أن مصطلح نشأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهو عبارة عن كلمتين "عروس" و "غودزيلا"، وحش على هيئة ديناصور، وغالبًا ما تستخدم بطريقة فكاهية لوصف العروس التي تتطلب الكثير من المتطلبات.



أعراض متلازمة " بريدزيلا ":

هناك عدد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى أن العروس تعاني من متلازمة "بريدزيلا". وتشمل:

الإفراط في التحكم والمطالب.

وجود توقعات غير واقعية.

الإساءة اللفظية لمنظم الزفاف والموظفين والضيوف.

الانهيار أو الإصابة بنوبة الغضب.

التهديد بإلغاء العرس نهائيا.



أسباب متلازمة العروس المرعبة:

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تساهم في الإصابة بمتلازمة "برايدزيلا". وتشمل:

الضغط. قلة النوم. الضغوط المالية. الإصرار على الكمال. التفكير في صدمة سابقة.



كيفية التعامل مع متلازمة العروس المرعبة:

إذا كنت تتعامل مع العروس ، فمن المهم أن تظل هادئًا وأن تتحلى بالصبر. قد ترغب أيضًا في محاولة التحدث معها حول توقعاتها ولماذا تشعر بالتوتر الشديد. إذا كانت غير راغبة في الاستماع أو تغيير سلوكها ، فقد تحتاج إلى وضع بعض الحدود والحد من تواصلك معها.



كيف نمنع متلازمة العروس المرعبة:

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من متلازمة العروس. وتشمل:

التخطيط المسبق ووضع ميزانية واقعية.

التعاقد مع منظم حفلات زفاف يمكنه مساعدتك على البقاء منظمًا.

تفويض المهام لأصدقائك وعائلتك.

خذ بعض الوقت لنفسك للاسترخاء والتخلص من التوتر.



الخلاصة:

متلازمة" بريدزيلا " مشكلة حقيقية يمكن أن تفسد حفل الزفاف. إذا كنت تشعر بالتوتر أو الإرهاق ، فمن المهم التحدث إلى شخص تثق به. هناك أيضًا عدد من الموارد المتاحة لمساعدتك في إدارة التوتر والوقاية من متلازمة عروس "بريدزيلا".

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