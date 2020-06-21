هل تعاني من العقم؟ اليوغا يمكن أن تساعدك

الأمومة هو حلم كل امرأة. ولكن في بعض الأحيان يمر جسمك بظروف صحية معينة تخلق عائقًا في تحقيق هذه الرغبة. وفي المرحلة التي يعرف فيها الزوجان بأنهما امام مشكلة العقم ، تمتلئ حياتهما فجأة بالغيوم الداكنة. ولكن يجب ألا يستسلم المرء لهذه التحديات وأن يمارس اليوغا بدلاً من ذلك لتقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء. اليوغا هي طريقة حياة يمكن ان تساعدك على التعامل مع تحديات الحياة اليومية إلى جانب الحفاظ على صحة المبيضين.

أصبح العقم مشكلة صحية شائعة الآن ، وذلك بفضل جدولنا غير المنتظم. ويعاني ما يقرب من 27-32 مليون زوج من العقم. ومن المحتمل أنه في حين أن العامل الأنثوي يمثل 40-50 في المائة من العقم بين الأزواج ، فإن العقم الذي يعزى إلى العوامل الذكورية في ازدياد ويشكل 30-40 في المائة من العقم. وفقا لمختلف الخبراء فإن اليوغا تحسن التوجيه الذاتي للطبيعة الهرمونية المحرجة ، وتدفق الزيادة والتحريض على كل من الأعضاء المفاهيمية للإناث والذكور.

يمكن أن يكون دور اليوغا في تعزيز الخصوبة علاج العقم إجراءً مرهقًا للزوجين وإذا استمر الضغط بدون إشراف لفترة طويلة فقد يؤثر على الإجراء أيضًا. لذا ، تساعد اليوغا المنتظمة في الحفاظ على مستوى القلق بطريقة طبيعية. اليوغا لديها نهج شامل لعلاج حالة ما. لا تقلل اليوغا من التوتر والقلق اللذين يرتبطان غالبًا بقضايا الخصوبة وحسب ، ولكنها أيضًا تشجع على التركيز على صحتك العقلية والجسدية. عادة ما تطلق ممارسة اليوغا بعض المواد الكيميائية العصبية التي تمكن من تحسين الدورة الدموية في الأجزاء الداخلية من الجسم بما في ذلك الجهاز التناسلي. كما أنها تشجع على تخفيف العضلات في أسفل الظهر والوركين ، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين صحتك الإنجابية وقدرتك على الحمل. أشارت العديد من الدراسات إلى أن التركيز على تقليل الضغط في حياتك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الخصوبة. تسمح لك اليوغا بالاسترخاء أثناء قيامك بالوضعيات والتركيز بشكل أقل على المشاعر السلبية التي طورتها لعدم قدرتك على الحمل.

تزيد اليوغا من فرصة الحمل عن طريق القيام ببعض البراناياما والحركات. ومع ذلك ، يجب على المرء القيام بذلك بانتظام للحصول على نتيجة أفضل وتحت إشراف مدرب يوغا معتمد. توفر اليوغا حلاً شاملاً لجميع مشكلاتك - الجسدية والفسيولوجية والعقلية.

جسديا – بدنيا

هناك العديد من أوضاع اليوغا التي تؤدي إلى فوائد بدنية مختلفة. تساعد اليوغا الجسدية في تكسير الأنسجة المتندبة.

فسيولوجيا

لا تساعد اليوغا في تحسين خصوبتك فحسب ، بل تساعد أيضًا في التغلب على التوتر وتشجع الحياة على أكمل وجه. بعض أوضاع اليوغا الفسيولوجية فعالة لجهازك العصبي والغدد الصماء. يساعد نظام الغدد الصماء في الحفاظ على التوازن الهرموني. يمكن أن يساعد ممارسة اليوغا المنتظمة في تقوية نظام الغدد الصماء لديك.

عاطفيا

تساعد وضعيات مثل Yoga Nidra و Brearamari في التخلص من الخوف الذي يمكن للسيدة أن تواجهه اثناء الحمل. اليوغا تقلل من التوتر وتجعلك أكثر هدوءً في المواقف المختلفة.