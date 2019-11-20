هل تعاني من نقص الحديد؟.. تعرف على تأثيرات الشاي الأخضر والأسود!‎

لكلٍ مشروبه المفضّل، وفئة واسعة من الناس تفضّل الشاي على اختلاف أنواعه، ونكهاته المختلفه، فتجد من اعتمد شرب الشاي الأحمر مساءً، وآخر اعتمد شرب الشاي الأخضر صباحاً لتخفيف الوزن، لكن علينا أن نعلم أن لكل نبتة فوائدها ومضارها، وعند الإكثار من شربها فإنّ مضارها ستظهر بقوة، وهنا نضع مضار الشاي الأخضر، والتي تخفى على الكثير منّا.

ويتم إنتاج الشاي الأسود عن طريق تخمير أوراقه بفعل أكسيداز البوليفينُول الموجود داخل الأوراق ثم تجفيفها، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات متعددة الفينول التي تساهم في إعطاء اللون والنكهة المميزة للشاي الأسود.

وكما يعتبر الشاي الأسود الأكثر شرباً في دول أوروبا وشمال إفريقيا و الولايات المتحدة الأميريكية مقارنة بالصين واليابان وكوريا والمغرب الأكثر تناولاً للشاي الأخضر، بينما يعتبر شاي الأولونج من الأنواع المشهورة في تايوان والصين.

أما الشاي الأخضر يعتبر من المشروبات المفيدة والصحيّة؛ حيث إنَّه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمركبات الكيميائية التي تعود على الجسم بالصحة وتؤثر عليه بشكل إيجابي.

إذا جاءك مريض وقال يا دكتور أنا عندي نقص حديد بتنصحني أشرب شاي أخضر بدل شاي أسود ؟

أيهما أفضل الشاي الأخضر أم الشاي الأسود ؟

- مبدأياً يجب أن نعرف أن الشاي الأخضر والشاي الأسود هما من نبتة واحدة تسمى كاميليا.

- يتغير لون الشاي الأسود نتيجة عملية التخمير.

- بشكل عام الشاي الأخضر و الشاي الأسود لهم نفس الفائدة للجسم ولكن مع اختلافات بسيطة جدًا.

- الشاي الأسود فيه كمية كافيين أكبر بقليل وفيه مادة theaflavins غير موجودة في الشاي الأخضر، وهي مادة مضادة للاكسدة تحافظ على صحة القلب والشرايين و تحارب السرطان.

- بالمقابل فإن الشاي الأخضر يحتوي على مادة EGCG هذه المادة موجودة في الشاي الأسود لكنها مركزة اكثر في الشاي الأخضر، وهي أيضاً مضاد أكسدة تحافظ على صحة القلب والشرايين وتحارب السرطان.

- في النهاية .. هل اشرب الشاي الأخضر أم الشاي الأسود ؟

- إذا كنت تريد شراب مضاد للأكسد ومنشط في نفس الوقت أنصحك بشرب الشاي الأسود.

- وأما بخصوص أضرار الشاي فإن نبات الشاي (كاميليا ) يحتوي على مادة تانين tannins و هي مادة ترتبط بالمعادن وتمنع امتصاصها، لذلك لا ينصح بشرب الشاي مع الطعام.

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