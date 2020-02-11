هل تعبت من البثور وحب الشباب؟ راقب هذه المواد الغذائية

يعتقد الكثير من الناس أن الاستثمار في منتجات وعلاجات العناية بالبشرة باهظة الثمن يمكن أن يؤدي إلى بشرة خالية من حب الشباب. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن مشاكل مثل حب الشباب غالباً ما تكون بسبب أخطاء غذائية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في التهاب هذه البثور المزعجة.

ما تأكله له تأثير كبير على وظائف الجسم العامة بما في ذلك بشرتك.

ماذا تقول الدراسة:

وفقا لدراسة أجرتها كلية العلوم التطبيقية ، جامعة RMIT ، تلعب عوامل نمط الحياة المتعلقة بالتغذية دورا في التسبب في حب الشباب. قارنت الدراسة تأثير اتباع نظام غذائي عالي البروتين ، وانخفاض نسبة السكر في الدم والنظام الغذائي التقليدي ، وارتفاع نسبة السكر في الدم على تشكيل حب الشباب. ومع ذلك ، هذه النتائج الأولية تحتاج إلى تأكيد من دراسات مماثلة. إذا كنت تسعى السيطرة على البثور وحب الشباب فينبغي عليك تجنب هذه الأغذية:

الكربوهيدرات المحددة والسكر

حلل عادات الأكل لديك للتحقق مما إذا كنت تستهلك المزيد من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة. إن تناول المواد الغذائية المرتفعة بالسكر - بما في ذلك الخبز الأبيض والبطاطا والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض والصودا والمنتجات المحملة بالسكر - يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. الامر الذي قد يسبب إنتاج المزيد من الزيت ويسبب الالتهابًا ، مما يؤدي إلى المزيد من حب الشباب.

الحليب والمنتجات التي أساسها الحليب

إذا كنت تعاني من حالات بثور متكررة ، نقترح عليك التوقف مؤقتًا عن استهلاك الحليب ومنتجات الألبان. رغم عدم وجود صلة واضحة ، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن استهلاك الحليب والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب. حليب البقر يعزز أيضًا هرمون يشبه الأنسولين يسمى IGF-1 ، والذي يرتبط بزيادة شدة حب الشباب.

الأطعمة المقلية والجاهزة

لنفس الأسباب المذكورة أعلاه ، يجب على المرء أن يتجنب بصرامة المواد الغذائية المقلية والمعالجة إذا كنت تعاني من حب الشباب النشط. وفقا لبحث نشر في مجلة الأمراض الجلدية والتجميلية والتحريرية ، فإن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة تحفز إنتاج الهرمونات التي يمكن أن تسبب إفراز مفرط للزيوت. لذا ، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها مع بثرة على وجهك ، يُنصح بشدة أن تتذكر ما أكلته بالأمس وتتجنبه تماماً.