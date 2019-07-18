هل تعلم أن عصير قصب السكر يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن؟

لا يوجد شيء أفضل من تناول كوب من عصير قصب السكر في أحد أيام الصيف الحارة. هذا هو أفضل مشروب للتغلب على الحرارة الحارقة. ولكن للأسف ، عندما يفكر معظم الأشخاص في مهمة فقدان الوزن وعصير قصب السكر ، فإنهم يفكرون في السكر الزائد الذي يمكن أن يفسد أهداف فقدان الوزن لديهم. ولهذا السبب بالذات ، ستندهش من معرفة أن هذا المشروب الصيفي رائع للأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنه.

قصب السكر هو المشروب الجديد الذي يساعد على فقدان الوزن وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى. يحتوي كوب واحد(300 مل) من عصير قصب السكر على حوالي 111 سعرة حرارية. يحتوي عصير قصب السكر على سكر طبيعي وبروتينات وكربوهيدرات. ولكن لماذا يعتبر عصير قصب السكر ممتازا لفقدان الوزن:

يحتوي على صفر دهون

يحتوي هذا المشروب على السكر الطبيعي وصفر دهون. تناول هذا المشروب بانتظام يمكن أن يساعدك في التخلص من تلك البوصات الإضافية من منطقة البطن.

يعزز التمثيل الغذائي

عصير قصب السكر يعزز على الفور الأيض ويملأك بالطاقة. ارتفاع مستوى الطاقة والتمثيل الغذائي ضروري عند محاولة التخلص من الكيلوغرام.

يحسن الهضم

عصير قصب السكر مفيد للهضم لأنه غني بمحتوى الألياف. تناول طعام أو شراب غني بالألياف يمكن أن يحسن الهضم ويمنع الإمساك. الألياف تضيف الجزء الأكبر إلى البراز وتضمن حركة الأمعاء بسهولة.

فوائد أخرى من عصير قصب السكر: جيد للكبد

عصير قصب السكر مفيد لعلاج مختلف الأمراض المرتبطة بالكبد مثل اليرقان. كما أنه يساعد على الحفاظ على مستوى المنحل بالكهرباء في الجسم بسبب خصائصه القلوية.

علاج حب الشباب

عصير قصب السكر يبقي مشكلة الجلد بعيدة. يحتوي هذا المشروب على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) مثل حمض الجليكوليك ، وهو مفيد للبشرة. أنه يلغي احتمال اندلاع حب الشباب.

يحارب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان

يحتوي عصير قصب السكر على المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور التي تعمل على تقوية المينا ويحميها من التآكل. يمكن أن يساعد أيضًا على محاربة رائحة الفم الكريهة التي تحدث غالبًا بسبب نقص المغذيات.

مكافحة السرطان

قد تفاجأ بسماع ذلك ، لكن عصير قصب السكر قد يساعد في منع الأمراض القاتلة مثل السرطان ، وخاصة سرطان البروستاتا والثدي. يمكن أن تمنع مركبات الفلافانويد الموجودة في قصب السكر من تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.