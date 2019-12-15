هل تكذب بشأن وضعك المالي؟ هذا الكذب يعادل الخيانة الجنسية

كلنا نعلم بأن الزواج مبني على الحب والثقة والرفقة مدى الحياة. وعندما يتحدث شخص ما عن الخيانة الزوجية، فهذا يعني غالبًا الخيانة الجسدية أو العاطفية. ولكن هناك الكثير من الحالات التي يكون فيها الشريك غير صادق مع الطرف الآخر. ومن هذه الحالات الشائعة الكذب بشأن الوضع المالي. أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من أربع جامعات ملاحظة مهمة للغاية - يمكن أن تكون الخيانة المالية خطرة مثل الخيانة الزوجية ويمكن أن تسبب خلافات كبيرة بين الشركاء الامر الذين يهدد سعادتهم وسلامهم.

في حين أنه من السهل التعرف على الخيانة الجسدية والعاطفية ، كيف تحدد الخيانة المالية؟ هل يعد إخفاء المعلومات المتعلقة بديونها أو مشترياتها أو حسابها المصرفي أو الراتب بمثابة غش مالي؟ عرّف مؤلفو الدراسة الخيانة المالية بأنها "الانخراط في أي سلوك مالي يُتوقع أن يتم رفضه من قِبل الشريك ويقوم عمداً بعدم الكشف عن هذا السلوك له."

تقول جيني أولسون ، الأستاذة المساعدة في التسويق بكلية IU Kelley للأعمال ، "إن الخيانة المالية لها القدرة على أن تكون ضارة بصحة العلاقة وطول العمر مثل الخيانة الجنسية ، كما أن النزاعات على المال هي أيضًا سبب رئيسي للطلاق". .

وقالت أولسون في مقال نشر في مجلة أبحاث المستهلك "بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الحالة المالية على صحة العلاقات ، يستفيد المستهلكون من إدراكهم للخيانة المالية وعواقبها".

تختلف الخيانة المالية عن الاستهلاك السري ومجرد إخفاء الإنفاق لأنه ينطوي على مجموعة أوسع من السلوكيات المالية ، بما في ذلك الإجراءات "الإيجابية" على ما يبدو مثل توفير دخل إضافي في حساب مصرفي شخصي.

لذلك اذا كنت تخفي هذه المعلومات عن الشريك فأنت فعليا تخون ثقته بك.