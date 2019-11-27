هل تكلم نفسك؟ هل هذا دليل جنون أم ذكاء

سواء كان السبب من وراء التحدث الى نفسك تحفيز نفسك على القيام بمهمة صعبة، لوم نفسك لتأخرك عن العمل - في الواقع نحن نتحدث مع أنفسنا بصمت طوال الوقت. لذا ، كيف يختلف الأمر عندما تبدأ في تكرار هذه الجمل لنفسك بصوت عالٍ؟

أساسا ، التحدث بصوت عال هو امتداد للحديث الداخلي لدينا مع أنفسنا. قد يجذب التحدث إلى نفسك بصوت عالٍ بعض النظرات الغريبة من الناس ، ولكن كن مطمئنًا أنك تتمتع بصحة عقلية ممتازة.

ماذا يحدث عندما تبدأ في التحدث مع نفسك؟

عندما تتحدث عن أفكارك ، فهذا يساعد في فصل أفكارك المتلاحقة والتركيز بطريقة أفضل. نعم ، عندما تبدأ في التعبير عن أفكارك الداخلية بصوت عالٍ ، تبدأ في إعطاء الأولوية لعملك. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم في سلوكك وتصبح قادرًا على تنظيم أفكارك وذكرياتك وخططك بكفاءة.

لماذا هذا المونولوج الداخلي مهم

على عكس المفاهيم الشائعة ، فإن التحدث إلى نفسك ليس علامة على فقدان عقلك. في الحقيقة، القليل من الحديث مع نفسك وتكرار التأكيدات الإيجابية أمام المرآة يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مساعدتك في تحقيق أهداف محددة.

هذا هو السبب في أن الرياضيين (وخاصة لاعبي التنس) يقولون لانفسهم أشياء مثل "هيا" و "يمكنك فعل ذلك" في اللحظات الحاسمة من المباريات.

أنت أفضل في تحديد الأولويات

عندما يكون لديك الكثير امامك لتنجزه والعمل يستنزف كل وقتك، يمكن أن يكون التحدث مع النفس مفيدا لك. إن تكرار قائمة مهامك بصوت عالٍ يساعدك في ترتيب المهام حسب أهميتها. عندما تكرر شيئًا ما بصوت عالٍ ، يذهب كل انتباهك إلى هناك ويريد عقلك إنجازه.

ربت على ظهرك أحياناً

إذا كنت قد تعاملت مع موقف صعب للغاية بهدوء أو أنهيت مشروعًا في الوقت المحدد ، فاستغرق بعض الوقت لتكلم نفسك وتمدحها. يعد التحدث بصوت عالٍ طريقة رائعة لمعالجة أفكارك بوضوح .