هل تلغي كاميلا بعض بروتوكولات الولائم الرسمية الملكية؟ تعد المأدبة الملكية في قصر باكنغهام أو قلعة وندسور شأناً كبيراً. لقد استمتع رؤساء الدول والأرستقراطية البريطانية ومجموعة كاملة من الشخصيات المرموقة بتناول الطعام مع جلالة الملكة على مر السنين. ويوم أمس أشرفت الملكة الجديدة كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، على أول مأدبة رسمية بعد وفاة الملك إليزابيث، فهل ستقوم كاميلا بإلغاء أو استبدال أو تغيير بعض البروتوكولات الخاصة بالملكة الراحلة في الأيام القادمة لتناسب ذوقها واختياراتها الخاصة؟

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لم يتلقيا دعوة لحضور العشاء الرسمي مع ملوك وقادة ورؤساء الدول يوم أمس لأنهما تخليا عن مهامهما الملكية وبذلك وفقاً للبروتوكول لن يتم دعوتهم لاي حدث ملكي رسمي إلا بإذن من الملك.

هل تلغي كاميلا بعض بروتوكولات الولائم الرسمية الملكية؟

إعدادات المائدة الكبيرة

لا شك أننا نتخيل أفضل الأطعمة وأجود أنواع النبيذ في العالم ترافق الدردشة الملكية الرائعة (حسنًا ، دعنا نتوقف قليلاً، لأن كل ذلك يبدو خياليًا جدًا).

إذا كنت قد تساءلت يومًا عما تتضمنه مأدبة رسمية في القصر ، فلدينا كل التفاصيل لك - من وضع أدوات المائدة إلى ما ترتديه ومن يمكنك التحدث إليه وما لا يمكنك التحدث إليه. نعم ، هناك قواعد لكل ذلك.

هل تلغي كاميلا بعض بروتوكولات الولائم الرسمية الملكية؟

حقائق عن الولائم الملكية للملكة:

1. تقوم الملكة شخصياً بالإشراف على المأدبة عند استضافة الزيارات الرسمية. تتفقد الملكة بنفسها المائدة المصممة على شكل حدوة حصان في فترة ما بعد الظهر قبل المأدبة ، وتتحقق من الاستعدادات مع المسؤول عن المأدبة.

2. تستغرق الولائم وقتًا طويلاً للتحضير - ستة أشهر في الواقع. كما يستغرق وضع الطاولة لموظفي القصر ثلاثة أيام!

3. إعدادات المائدة. يتم طي المناديل على شكل ربطة هولندية ويوجد ستة أكواب لكل شخص - للمياه والشمبانيا والنبيذ الأحمر والأبيض ونبيذ الحلوى ونبيذ بورت ، وكلها مرتبة بعناية.

4. يجب أن تكون المسافة بين كل مكان 18 بوصة بدقة - مع استخدام عصي قياس لضمان الدقة المطلقة.

5. يضمن حراس الملكة أن يكون كل كرسي على نفس المسافة تمامًا من الطاولة وأن كل كوب على مسافة واحدة من الحافة الأمامية للطاولة.

6. تم إنشاء تسعة عشر محطة حول المائدة ، كل منها يعمل بأربعة موظفين - مساعد ، خادم ، تحت خادم شخصي وخادم نبيذ.

7. يستخدم الموظفون نظام إشارات المرور لتنسيق خدمة الوجبات.

8. تُستخدم المخططات التفصيلية لتوضيح خطط التقديم وقائمة بالتعليمات الخاصة تحدد أي متطلبات غذائية وطلبات لأفراد العائلة المالكة والضيوف الآخرين.

9. هناك تعليمات لموظفي القصر بوضع وسادة خاصة على مقعد أمير ويلز لتخفيف آلام ظهره. كما يقدم الملك تشارلز طبقاً من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة لخبزه.

10. هناك قواعد لباس المآدب الرسمية: الفساتين الطويلة الرسمية ، والبدلات مع ربطة عنق بيضاء في كثير من الأحيان للرجال، والتيجان للسيدات. كذلك يمكن أن يرتدي الضيف الزي الوطني أيضا.

11. ترتدي العائلة المالكة أوشحة وشارات تُعرف بالأوسمة إذا تم منحها تقديراً للخدمة الملكية.

12. قبل العشاء ، يتم القاء الخطب يليها نخب ثم عزف الأناشيد الوطنية.

13. عادة ما توفر الأوركسترا الوترية الخلفية الموسيقية للمأدبة.

14. أثناء الوجبة ، يُنصح الضيوف بالبدء بالأدوات الفضية الموجودة الى الخارج ثم الانتقال الى الداخل.

15. هناك قاعدة ملكية تنص على أنه عندما ينتهي الملك / الملكة من الوجبة، يجب على أي شخص آخر الانتهاء أيضًا و وضع السكين والشوكة أيضًا.

16. من المهم ملاحظة موقعك بالنسبة للملك/الملكة. من المعتاد أن يجلس ضيف الشرف على يمين الملك/ الملكة ، ويترتب على ذلك أنها ستتحدث إلى ذلك الشخص خلال الوجبة الأولى من العشاء. ستقوم بعد ذلك بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها الوجبة التالية.

17. يجب على الضيوف أيضًا ألا يغادروا المأدبة بحضور أحد أفراد العائلة المالكة ما لم يتم منحهم إذن خاص ، ويجب على المرء تجنب أي أسئلة شخصية - فالمحادثات القصيرة المهذبة تكفي.

18. يجب أيضًا ألا تلمس الملك/ الملكة مطلقًا وأن تصافح ​​فقط إذا عرض عليك ذلك.

19. هل تعرف كيف تمسك فنجان الشاي بشكل صحيح؟ الطريقة الصحيحة هي إمساك الجزء العلوي من مقبض الكوب بإصبع الإبهام والسبابة والرشفة فقط من نفس المكان لتجنب علامات أحمر الشفاه المتعددة.

20. يشار إلى نهاية المأدبة بدخول 12 عازف قربة إلى قاعة الطعام - وهو تقليد نشأ مع الملكة فيكتوريا.

21. يجب على جميع الطهاة الاجتماع في مركز للشرطة وركوب موكب من الدراجات النارية للدخول الى القلعة أو القصر - لمزيد من الأمن.

كما يتعين عليهم تمرير جميع الأطعمة والحاويات والسكاكين ومعدات المطبخ من خلال جهاز أشعة إكس.

22. من ناحية أمنية، في بعض المآدب الرسمية الخاصة جداً يتم منح الضيوف أسماء رمزية كأجراء أمني!

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