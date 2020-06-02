هل زيارة المستشفى أثناء جائحة كورونا أمنة أم لا؟

بدأت العديد من الدول بتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا، والكثير من الأنشطة اليومية بدأت بالعودة الى الحياة - بما في ذلك الأسواق والمحلات التجارية والسفر وحتى المستشفيات ، بالطبع ، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.

ما الذي يجب عليك فعله في حالة الطوارئ ؟

المستشفيات ، التي تعتبر مرتعًا للعدوى ، لا تزال مشغولة في علاج حالات الإصابة بكوفيد-19. في الأسابيع القليلة الماضية تم تأجيل الكثير من العمليات الجراحية والعمليات غير الحرجة والمجدولة خشية انتشار الفيروس. مما جعل الكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى علاج في الوقت المناسب ، يجدون أنفسهم بحاجة الى المساعدة ، على الرغم من ان السلطات قامت بتوفير خدمة الاستشارة الطبية عن بعد.

هل الذهاب إلى المستشفى يعتبر آمناً الآن؟

منذ أيام قليلة، بدأت الكثير من المرافق الطبية والمستشفيات بالترحيب بالمرضى الذين لا يعانون من الفيروس. حتى أن العديد من الأطباء قاموا بإعادة فتح عياداتهم.

بينما تستمر هذه العمليات في العودة ببطء إلى الوضع الطبيعي ، من الطبيعي أن تشعر بالقلق حول ذهابك إلى المستشفى. خاصة أن حالات الإصابة المتعلقة بكوفيد-19 لا زالت ترتفع بشكل حاد والسفر إلى أي مكان ليس آمنًا تمامًا.

الاحتياطات التي يجب مراعاتها أثناء زيارة المستشفى:

إذا كنت تخطط للذهاب ، احتفظ بهذه الاحتياطات في متناول اليد:

- تتعامل بعض المستشفيات بشكل حصري مع حالات الإصابة بالفيروس التاجي. حدد أولاً ما إذا كان المستشفى الذي تنوي الذهاب اليه مخصص لحالات كوفيد-19.

- قبل الذهاب إلى المستشفى أو أي مرفق طبي ، قم بالحصول على استشارة عبر الإنترنت أو عبر الهاتف وتجنب أي نوع من التأخير.

-ممارسة النظافة الجيدة ، مع الانتباه إلى البروتوكولات وإبقاء التباعد الاجتماعي في الاعتبار - وهذا هو المفتاح لزيارة أي مكان في الاعتبار ، بما في ذلك المستشفيات.

- على الرغم من أن المستشفيات تنفذ برامج تعقيم صحية هائلة، إلا أنها لا تزال مكانا سهلا لالتقاط العدوى وغيرها من الجراثيم المسببة للأمراض.

ابق بعيداً من الالتهابات:

- اغسل يديك بشكل متكرر وقم بتطهيرها واستخدام المطهر كلما أمكن ذلك.

-إذا كان ذلك ممكناً ، فضل الاستشارات عن بعد كأولوية. تجنب زيارة المستشفى إلا إذا كانت حاسمة أو طارئة.

- يجب على النساء الحوامل وكبار السن والأطفال ، الذين يعتبرون فئة ضعيفة ، اتخاذ أقصى الاحتياطات.

- في نفس الوقت ، تذكر ، لا داعي للخوف من كوفيد-19 لا اطلب المساعدة الطبية اذا شعرت بالمرض و دع الطبيب يقرر ما هو الأفضل بالنسبة لك.

تذكر هذا:

-لا تؤخر العلاج. إطالة المساعدة الطبية يمكن أن تجعل الأمور أسوأ في بعض الأحيان.

- تجنب لمس المرافق والأسطح المشتركة. تجنب الازدحام. إذا كان ذلك ممكنًا ، حد من عدد الأشخاص المطلوب منهم التنقل.

- إحضار جميع المستندات والتقارير الضرورية لتجنب إضاعة الوقت. لا تطرح أسئلة غير ضرورية.

- بمجرد العودة إلى المنزل ، تذكر تعقيم نفسك مرة أخرى. قم بإزالة حذائك ، وقم بتطهير وتنظيف أي أسطح أو أشياء قد لمستها. إذا كنت تستخدم قناع قماش ، تخلص منه ، دون لمس السطح الخارجي