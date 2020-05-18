هل ستجلب ظاهرة انخفاض الطاقة الشمسية المجاعة والتجمد؟

الشمس هي مركز الكون لجميع الكواكب التي تدور حوله ، بما في ذلك الأرض. بدون حرارة الشمس والضوء ، ستكون الأرض كرة بلا حياة مغطاة بالجليد. يحافظ ضوء الشمس على بقاء البحار دافئة ، وهو مسؤول عن التغيير في نمط الطقس ويساعد في نمو النباتات الخضراء ، مما يوفر المزيد من الطعام والأكسجين للكائنات الحية الأخرى.

ولكن من حين لآخر حتى الشمس تحتاج إلى الراحة. النجم الساخن موجود حاليًا في وضع التعطل المعروف باسم SOLAR MINIMUM.

تدور العديد من النظريات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية تأثير نشاط الشمس الخافت على الحياة على الأرض وهل سيؤدي إلى مشاكل مثل المجاعة والجفاف والانفجارات البركانية وحتى الحروب. سنخبركم في هذا المقال ما هي ظاهرة الحد الأدنى للطاقة الشمسية بالضبط وسوف نزيل كل التكهنات حول هذا الحدث الكبير.

ما هي ظاهرة الحد الأدنى للطاقة الشمسية؟

لا تشرق أشعة الشمس علينا بنفس الشدة طوال الوقت. يختلف السطوع خلال فترات زمنية محددة ، وفقاً للخبراء بعد كل 11 عامًا ، مما يشير إلى نهاية دورة شمسية. خلال هذا الوقت ، يظهر عدد قليل جدًا من البقع الشمسية على سطح الشمس. بعد كل 11 عامًا ، تشرع الشمس في رحلة جديدة ، يُعتقد أنها تتحكم في المجال المغناطيسي للشمس. تتأثر جميع أنشطة الشمس بمجالها المغناطيسي. يدخل المجال المغناطيسي في دورة دورية عندما يتبادل القطبين الشمالي والجنوبي للشمس مكانهما. بعد نهاية الدورة الشمسية ، يعودان مرة أخرى. يتم قياس نشاط الشمس في الغالب بواسطة البقع الشمسية. خلال منتصف الدورة الشمسية ، يزداد نشاط الشمس. هذا يعني أننا سنرى المزيد من النوبات الجلدية والبقع الشمسية.

تشير بعض التقارير إلى أننا مررنا بالفعل بأول 100 يوم في عام 2020 مع بقع شمسية منخفضة.

كيف سيكون تأثير ذلك على الأرض؟

هناك العديد من النظريات التي تسلط الضوء على نتيجة هذا الحدث الكبير على الأرض ، ولكن ليست كلها صحيحة.

وفقا للخبراء، الحد الأدنى من الطاقة الشمسية لا يعني أن الشمس ستتوقف عن التوهج ولن يكون لهذا الحدث أي تأثير كبير على الحياة هنا على الأرض.

كما أوضح فريق تغير المناخ العالمي التابع لناسا أنه لا يوجد عصر جليدي وشيك ناتج عن انخفاض إنتاج طاقة الشمس لا اليوم ولا في العقود القادمة.

التغيير في تدفق الطاقة ظاهرة طبيعية ونادرًا ما ينخفض ​​نشاط الشمس إلى مستويات أقل، وهو ما يطلق عليه الحد الأدنى للطاقة الشمسية الكبرى.

كان آخر حدث للطاقة الشمسية الكبرى في أواخر القرن السابع عشر. ارتبط هذا الانخفاض في درجة الحرارة بارتفاع الاندفاع البركاني. لكن تحديات اليوم مختلفة تمامًا. بصرف النظر عن حرارة الشمس ، تؤثر عدة عوامل على درجات الحرارة العالمية على الأرض والتي تشمل الاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.