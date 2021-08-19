هل سلق الشمندر يفقده فوائده

يحتوي الشمندر على مادة البيتايسانين التي في حال تمّ تسخينها قد تسبب في فقدان مضادات الأكسدة بنسبة 7 % تقريبًا، يجدر الذكر أيضاً أن سلق الشمندر قد يقلّل من الفيتامينات والمعادن لذلك ينصج بتناوله نيئاً للاستفادة من أكبر قدر من الفوائد.

فوائد الشمندر للبشرة

فوائد الشمندر للبشرة لا تعد ولا تحصى، يعد الشمندر معالج لحب الشباب، ومن فوائد الشمندر للبشرة يعزّز نضارة وإشراقة البشرة، الشمندر يعمل على تفتيح البشرة، الشمندر يعالج البقع الداكنة والهالات السوداء، الشمندر يعالح التجاعيد.

توحيد لون البشرة: يتميّزُ الشمندر الأحمر بقدرتِه على توحيدِ لون البشرة، ولتحضيرِ ماسك الشمندر الخاصّ بتوحيد لون البشرة تُسلَقُ قطع الشمندر، ثم تُخلَط في الخلاط الكهربائيّ حتى تتحوّلَ لعصير ثمّ يمزج هذا العصير مع القليل من الحليبِ، ويمزجُ ثمّ يوضع على البشرة ويتركُ حتى يجفّ، وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.

تبييض لون البشرة: يستخدمُ ماسك الشمندر لتفتيحِ لون البشرة بشكلٍ سريع وفعّال، ويحضر الماسك من خلال مزج عصير الشمندر مع القليل من الحليب والقليل من عصير الليمون الطازج، ويتمّ تدليك البشرة بهذا المزيج، وتركه لحوالي الربع ساعة، ثمّ يشطف باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل استخدامُ هذا الماسك قبلَ النوم للحصولِ على نتائج سريعة.

تقشير البشرة: يتمّ تحضير ماسك الشمندر الخاصّ بتقشيرِ الوجه، والتخلّص من الرؤوس السوداء والمسامات المتفتّحة من البشرة، ويتمّ تحضير هذا الماسك من خلال مزج عصير الشمندر مع كميّة كافية من السكّر، ثمّ يتم تدليك البشرة بهذا المزيج بشكل دائريّ لعدة دقائق قبل أن تُغسَل البشرة بالماء الفاتر.

للتخلّص من إفرازاتِ البشرة الدهنيّة: يمزجُ عصير الشمندر الطازج مع كميّة مماثلة من الحليب السائل، ويُترك هذا المزيج على الوجه لدقائقَ قبل أن يُغسل بالماء البارد، حيثُ يساعدُ هذا المزيج على التحكّم في كميّة الدهون في البشرة، كما أنّه يساعد في التخلّص من مشكلة التجاعيد، وعلامات التقدّم في السنّ.

القيمة الغذائية للشمندر

الشمندر هو أحد أنواع النباتات الجذرية الدرنية، والذي يعرف بالعديد من الأسماء منها: البنجر، والشوندر، والباربة، ويتميز بلونه الأحمر الغامق، كما يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وأهمها: الألياف، والمعادن المختلفة، والسكريات، والبروتينات.

فوائد الشمندر على الريق

من فوائد الشمندر على الريق أو حتى في حال تناوله في أي وقت اخر أنه يساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، حيث يعد الشمندر مصدرًا رئيسيًا لمادة النترات النباتية والتي تساعد الجسم على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة وبالتالي الحصول على مستويات ضغط طبيعية.

المزيد من فوائد الشمندر على الريق

يساعد في دعم صحة الدماغ

يقلل من الالتهابات

يخفض من ارتفاع ضغط الدم

يحسن من الأداء الرياضي

يحسن من صحة الجهاز الهضمي

يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

يقي من خطر الإصابة بالسرطان

فوائد الشمندر للشعر

من فوائد الشمندر للشعر أنه يحافظ على صحته، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكاروتينات التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتزيد طول الشعر وكثافته، حيث يُمكن استخدامه عن طريق تدليك الفروة والشعر بعصيره.

الشمندر يخلصك نهائياً من الحكة التي تصيب فروة الرأس؛لاحتوائه على العديد من الإنزيمات التي تساهم في مكافحة الجفاف.

تغيير لون الشعر بشكلٍ طبيعي دون استخدام أي مواد كيميائية؛ لامتلاكه لوناً ورديااً مميزاً. تقليل إفراز الزيوت، وإزالة الخلايا الميتة من فروة الرأس، وبالتالي التخلص من القشرة، حيث يُمكن غلي الشمندر مع كمية مناسبة من الماء، وترك المغلي حتّى يبرد، ثمّ تدليك فروة الرأس به يومياً.

تعزيز نمو الشعر، وتقليل تساقطه، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالصلع، حيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، وأهمها الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والبروتينات، والفسفور، والكربوهيدرات.

تغذية بصيلات الشعر، ومنحه النضارة واللمعان.

فوائد تناول الشمندر

فوائد تناول الشمندر لصحة الدم

فالشمندر يحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد في العديد من التفاعلات الأيضية للجسم. كما يساعد أيضا على تكوين الدم بشكل سليم، مما يعمل على تحسين الصحة بشكل عام.

فوائد تناول الشمندر للوقاية من فقر الدم

الشمندر مصدر غني بالحديد مما يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم، ومن ثم فهو أساسي للوقاية من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

فوائد تناول الشمندر لا يحتوي على الدهون المشبعة

قد ينصح بتجنب تناول بعض الخضروات نتيجة احتواءها على نسبة كبيرة من الدهون. لكن الشمندر يعتبر الخيار الصحي حيث يحتوي على 0% من الدهون.

الكربوهيدرات

مثل جميع المغذيات الأساسية، الكربوهيدرات ضرورية للجسم لإتمام عملية التمثيل الغذائي. لذلك، يمكن الحصول على الكربوهيدرات اللازمة للجسم من الشمندر.

الألياف الغذائية

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم. فالألياف الغذائية تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم.

حمض الفوليك

الشمندر يحتوي على حمض الفوليك اللازم لإنتاج الخلايا الجديدة في الجسم، كما أنه أساسي لإصلاح الخلايا التالفة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مفيد جدا خلال فترة الحمل، حيث يعمل على منع تشوهات الجنين. وهو أيضا معروف بخواصه العلاجية المختلفة.

لأمراض القلب

قد أثبتت الأبحاث أن تناول الشمندر ضمن النظام الغذائي يساعد على مكافحة أمراض القلب.

فوائد تناول الشمندر للوقاية من السرطان

عند تناول الشمندر بانتظام، فهو يساعد على الوقاية من السرطان، كما أنه ممتاز لمنع الإصابة بسرطان القولون.

مضادات الأكسدة

حيث يوفر الشمندر مزيج فريد من مضادات الأكسدة للجسم. فتعمل مضادات الأكسدة جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة على الوقاية من السرطان، أمراض القلب، والشيخوخة.

فوائد الشمندر لمرضى السكري

من فوائد الشمندر لمرضى السكري يساعد على ثبات نسبة السكر في الدم ويحافظ عليها منخفضة، وفي ذات الوقت يزود الجسم بما يحتاجه من ذلك العنصر الغذائي.

من فوائد الشمندر لمرضى السكري يعتبر قليل السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون وهو نوع الغذاء المثاليّ الذي يحتاجه مرضى السكّريّ.

ينصح المرضى الذين يعانون من اختلال مستويات ضغط الدم إلى جانب السكريّ بتناول الشمندر حيث إنّه يحتوي على نسب عالية من النترات، والتي يتمّ تحويلها في الجسم إلى اكاسيد النيتريك التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تخفض من ضغط الدم المرتفع.

من فوائد الشمندر لمرضى السكري يخفض نسبة الإرهاق والتعب اللذان يصيبان مريض السكري ويعمل على زيادة الطاقة وذلك من خلال عمله على نقل الأكسجين إلى مختلف أجهزة الجسم، كما أنّ غناه بمعدن الحديد يساهم في زيادة القدرة على التحمّل بشكل عام.

من فوائد الشمندر لمرضى السكري يقلّل من مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم لما يحتويه من عناصر ومضادّات أكسدة، فلا يسمح للكولسترول بالتراكم على الجدران الداخلية للشرايين ممّا يقي من الإصابات بالنوبات القلبيّة والدماغيّة وأمراض تصلّب الشرايين خاصّة مع التقدّم في السنّ.

فوائد الشمندر لمرضى فقر الدم

الشمندر يمنع الإصابة بفقر الدم " الأنيميا " حيث يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء وزيادة معدل هيموغلوبين الدم بسرعة كبيرة.

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يساعد في عملية امتصاص الحديد من الطعام.

يفتح الشهية لتناول كميات أكبر من الطعام.

يمنع حدوث اضطرابات في الدورة الدموية.

فوائد الشمندر للحامل

من فوائد الشمندر للحامل تجنب خطر العيوب الخلقية للجنين: وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، كذلك ضروري لنمو أنسجة جسم الجنين، فعند تناوله تقل مخاوف أن يكون الجنين معرضاً للعيوب الخلقية.

يعد الشمندر مقوي لمناعة الأم الحامل لأنه يحوي على خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض، حيث إن المرأة الحامل تكون لديها المناعة أضعف من غيرها، وعند تناولها له هذا يساعدها على الوقاية من بعض الأمراض والالتهابات التي قد تتعرض لها.

من فوائد الشمندر للحامل يمنع الشمندر هشاشة العظام ورقاقتها لأنه الشمندر مصدر غني بالكالسيوم، وكما هو معروف فإن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، وتناول الشمندر خلال فترة الحمل يعوض الأم عن نقص الكالسيوم الذي يأخذه الجنين.

يعتبر الشمندر منظم لعملية الأيض، البوتاسيوم واحد من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الشمندر، فعند تناول عصير الشمندر خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وكذلك فإن البوتاسيوم الذي يحويه يحافظ على مستوى ضغط الدم للحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.

من فوائد الشمندر للحامل قدرة الشمندر العالية على تنقية الدم والتي تمنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.

يحافظ تناول الشمندر على مستوى السكر في دم الحامل، لأن نسبة السكر فيه منخفضة، وهذا يؤدي إلى أن تأخذ عملية تحويل السكر فترة طويلة.

تناول الشمندر بمنع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك يحد من الإمساك، ويساعد الأمعاء بأن تقوم بدورها بشكلٍ صحيٍّ وطبيعي.

فوائد الشمندر للرحم

جذر الشمندر غني بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساهم بتعزيز تدفق الدورة الدموية في الرحم، وبالتالي تخفيف الانزعاج والألم المصاحب لتقلصات بطانة الرحم خلال الدورة الشهرية. كما أن عصير الشمندر يحتوي على العناصر الغذائية التي من شأنها التقليل من نوبات المغص والانتفاخ.

فوائد الشمندر للمبايض

يساهم في تحسين الصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب وتعزيز الخصوبة، يساهم في زيادة تدفق الدم للمبايض والرحم من خلال توسيع الأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على حمض النيتريك، يعزز وصول الدم بكميات وفيرة إلى جميع أجزاء الجهاز التناسلي مما يحسن وظائف إنتاج البويضات الصالحة للتلقيح.