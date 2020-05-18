هل سيكون العمل من المنزل هو المستقبل في ظل جائحة كورونا؟

لفت بيان رسمي من شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي حول خططها لإعادة فتح مكاتبها انتباه الجميع وفضولهم. "إذا كان موظفونا في حالة تمكنهم من العمل من المنزل ويريدون الاستمرار في ذلك إلى الأبد ، فسوف نحقق ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف تكون مكاتبنا موجودة للترحيب بعودتهم، مع وضع بعض الاحتياطات الإضافية ، عندما نشعر أن الوضع آمن للعودة. إن افتتاح المكاتب سيكون قرارنا ، أما عودة الموظفين، فسيكون قرارهم ".

لقد أجبرت كلمة "إلى الأبد" في البيان الناس على طرح السؤال: هل العمل من المنزل سيكون البديل في المستقبل؟ بالعودة إلى البيان الرسمي ، يبدو أن العديد من الشركات قد صممت طريقة جديدة وفعالة للتخطيط للعمل من المنزل دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية مثل الكهرباء وإيجار المكاتب والإنترنت ووسائل النقل والطعام.

لقد تسببت جائحة كورونا في توقف العالم وأجبرت الناس على تركيز حياتهم في منازلهم. سواء كان العمل أو الترفيه أو التسلية - يمكن القيام بكل شيء أو الوصول إليه من المنزل. وفي الوقت ، الذي يشعر جميعنا بالملل والتعب من الحجر في منازلنا ، أدى هذا البيان لطرح العديد من الأسئلة.

يبدو أن الفيروس التاجي قد أتاح طرقًا فعالة للقيام بأشياء مختلفة في المنزل. على الرغم من أن العديد من الأشخاص كانوا يعملون من المنزل سابقًا ، إلا أنها لم تكن سياسة متبناة عالميًا. ولكن بعد أن أمرت السلطات بإغلاق الشركات ، تكيف العمال والإدارة بسرعة مع الترتيبات الجديدة. وأثبتت التجربة أنها أكثر نجاحًا مما كان متصوراً. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أعلنتها المؤسسات الرائدة مثل JPMorgan و Facebook و Amazon و Microsoft وعمالقة التكنولوجيا الآخرين أنهم يقومون بتوسيع سياسات العمل من المنزل. هل أنت مع أو ضد هذا التوجه؟