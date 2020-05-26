هل شرب البيرة يسبب بروز الثدي عند الذكور؟

هذه أخبار سيئة لمحبي البيرة! مشروبك المفضل يمكن أن يتسبب في تضخم حجم الثديين.

لا يعرف الكثير من الناس ذلك ، ولكن إضافة زهرة الهيب الى البيرة التي تعد في الواقع دواء رائع لانقطاع الطمث والأرق، بسبب ارتفاع محتواها من هرمون الاستروجين النباتي. تحتوي الزهرات التي يتم استخدامها في البيرة على كمية عالية من فيتويستروجين ، وهو مادة كيميائية مشتقة من النبات تشبه هرمون الاستروجين الأنثوي.

الدراسة

أظهرت العديد من الدراسات أن هذه الزهرات يمكن أن يكون لها تأثير الاستروجين على جسم الرجل. هذا يعني أنه يعزز مستويات الهرمونات الأنثوية في جسمك. تستخدم النباتات عادة كعلاج عشبي لانقطاع الطمث. كما تساعد في تقليل التعرق الليلي والهبات الساخنة والجفاف المهبلي وتقلبات المزاج والأعراض الأخرى التي تأتي مع انقطاع الطمث. إنه مثل العلاج بالهرمونات العشبية البديلة.

ولكن عند الرجال ، يمكن أن تؤدي زيادة مستويات هرمون الاستروجين إلى تضخم حجم الثدي. عادة ما يكون سبب ظهور الثدي عند الرجل، أو ما يُعرف بـ "Moobs"، هو حالة طبية تسمى التثدي عند الرجال. يحدث هذا بسبب تراكم الأنسجة الدهنية أو اختلال التوازن الهرموني حول منطقة الثدي. أكثر اختلال التوازن الهرموني شيوعًا والذي يتسبب في حدوث التكاثر هو الكثير من هرمون الاستروجين.

تستخدم الزهرات بشكل شائع في العديد من العلاجات العشبية لعلاج حالات مثل الأرق ، وانقطاع الطمث و تحسين تدفق البول. أيضا ، يساعد في تحفيز تدفق حليب الثدي وعلاج الانتصاب المؤلم لفترات طويلة. كل هذا يرجع إلى خصائص النبات الشبيهة بهرمون الاستروجين.

ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من هرمون الاستروجين لدى الرجال إلى الضعف الجنسي وانخفاض الدافع الجنسي. وذلك لأن الهرمون يبدأ في التفوق على هرمون التستوستيرون ، وهو هرمون الذكورة.

التستوستيرون هو المسؤول عن الرغبة الجنسية لدى الرجل وإنتاج الحيوانات المنوية وكتلة العضلات ويحافظ على الأنسجة في القضيب في حالة جيدة. الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون ، غالبًا ما يعانون من ضعف الانتصاب ، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض مختلفة مثل القلق والاكتئاب.

مطلوب توازن صحي لمستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين في جسمك للحصول على الانتصاب والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أيضًا إلى العقم ، لأن هذا هو الهرمون المسؤول عن الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية.