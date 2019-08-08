هل شرب القهوة يجعلك تذهب إلى الحمام؟

كما تعلمون فأن القهوة من المشروبات المدرة للبول، مما يعني أنها ستجعل جسمك يفرز السوائل (البول). ولكن بعض الناس أكثر حساسية من غيرهم، مما يعني ان تأثير القهوة عليهم سيكون مختلفاً.

وفقا للخبراء يمكن أن تجعل القهوة بعض الناس يذهبون إلى الحمام أكثر من غيرهم، فما هو السبب يار ترى؟ وهل القهوة تزيد حركة الامعاء؟

وفقا لإحدى الدراسات، يمكن أن تسبب القهوة حاجة ملحة لدى بعض الناس للذهاب إلى الحمام. بينما بالنسبة للأشخاص الآخرين ، تأتي هذه الحاجة بطريقة أكثر تنظيماً. في الواقع ذلك يعتمد على كيمياء الجسم لكل شخص. فالقهوة تجعل حوالي 29 % من الناس يذهبون الى الحمام ، بعد وقت قصير من شربها.

لماذا ؟

يحفز الكافيين عضلات الجسم القولونية ، والتي بدورها تسبب تقلصات حركة الأمعاء ، والتي تشبه إلى حد كبير تناول وجبة. على الرغم من أن القهوة يمكن أن تخفف من البراز ، إلا أن هناك أشياء أخرى قد تكون السبب في ذلك. لا سيما السكر الزائد ، والسوربيتول الذي تضيفه إلى قهوتك ، مما قد يؤدي أيضًا إلى حدوث الإسهال.

قد لا يدرك بعض الأفراد أنهم مصابون بعدم تحمل اللاكتوز ويفترضون أن القهوة وليس الحليب الذي تمت إضافته هو الذي سبب لهم مشاكل في المعدة. جرب تناول القهوة من دون حليب أو إضافات لمعرفة ذلك.

أحيانا قد تصاب معدتك بالتهييج بسبب الأحماض في القهوة ، مما يزيد من إنتاج الصفراء. لكن لا داعي للقلق ، لأن شرب الكافيين ليس مرتبطًا بالتسبب في حالات مثل متلازمة القولون العصبي. في الواقع ، لقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.