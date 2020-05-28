هل صحتك معرضة للخطر من شبكة الواي فاي؟

نحن نعيش في عصر مدفوع بالتكنولوجيا اللاسلكية. و وجود واي فاي Wi-Fi والهواتف الخلوية في حياتنا اليومية اصبح هاماً جدًا. ومع ذلك ، يبدو أن هناك خطرًا من هذه التقنية اللاسلكية لم ننتبه إليها.

المخاوف الصحية

يدعي بعض الأفراد أن لديهم مشاكل وقضايا صحية بسبب وجود Wi-Fi والهواتف المحمولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في 365 يومًا. لا أحد يغلق الواي فاي الخاص بحاسوبه أو هاتفه المحمولة. لذلك نحن محاطون فعليًا بموجة هائلة من التردد الكهرومغناطيسي (Electro Magnetic Frequency).

تم ربط الحساسية الكهرومغناطيسية بمجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك الصداع والأرق وضعف التركيز والتعب والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب. على الرغم من أن البحث لم يثبت بعد أن المجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) تسبب هذه الأعراض ، إلا أنه لا يزال من المهم جدًا اتخاذ إجراءات وقائية. وأهمها إبقاء الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وأجهزة التوجيه على مسافة بعيدة عنك.

تدابير وقائية

تشمل هذه الإجراءات ، استخدام سماعة أذن عند التحدث على هاتفك الخلوي ، وإبعاد الهاتف عن جسمك ، وحصر أجهزة التوجيه في مناطق في منزلك حيث من المرجح أن تقضي وقتًا في الخارج وتضع الأجهزة الكهربائية على بعد قدم على الأقل من سريرك، واغلاق الواي فاي عند الذهاب الى النوم.

حقائق هامة:

أظهرت دراسة دانماركية حديثة بعض المخاوف الصحية فيما يتعلق بذلك. أخذ الطلاب الدنماركيون 400 حبة من بذور الرشاد ، وهي عشبة تنمو بسرعة وقسموها على غرفتين. تم منح مجموعتي البذور المقدار الدقيق من الرعاية ، ولكن في غرفة واحدة ، تم وضع البذور بجوار جهازي توجيه Wi-Fi بعد 12 يومًا ، فشلت البذور الموجودة في الغرفة المزودة بإشارات Wi-Fi في النمو بينما نمت البذور الأخرى بشكل طبيعي.

يخطط الباحثون والعالم لتكرار الدراسة لمواصلة التحقيق في تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على النشاط الخلوي الطبيعي.

في هذه الأثناء ، حان الوقت لزيادة وعيك حول مخاطر التكنولوجيا من حولنا. قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه عندما لا يكون قيد الاستخدام. ضع الهواتف النقالة خارج غرف النوم وخاصة الأجهزة التي يستخدمها الأطفال. وستشكر نفسك على القيام بهذه الأشياء على المدى الطويل