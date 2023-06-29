ضعف نبضات الجنين من أكثر الأمور التي تجعل الأم في حالة هلع وفزع على جنينها وتبدأ في البحث مسرعة لمعرفة هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته، أم أنه لا زال هناك أمل في استعادة النبض وضعه الطبيعي وهذا ما سيتم تناوله في مقالنا عن متى يجب القلق عند ضعف نبض الجنين وكيف تتمكن المرأة من الحفاظ على جنينها.

هل من الطبيعي أن يتوقف نبض الجنين؟

في بعض الأطفال لا يظهر نبض الجنين في بداية عمرهم ولذلك في أول الحمل لا داعى للقلق ولكن بعد الشهور الأولى من الحمل يتمكن الطبيب من سماع دقات القلب بشكل جيد في كل مره وفي حالة ضعف أو توقف نبض الجنين لا يعني ذلك موت الجنين بل من المحتمل وجود مشكلةً ما يجب حلها عند الأم أو الجنين.

هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته؟

ليست بالضرورة عند انخفاض نبض الجنين أن يكون ذلك مؤشر لموته، فهناك عدة أسباب قد تؤدي لذلك وهي كالآتي:

وجود الحمل خارج الرحم.

زيادة حجم بطن الأم.

نزع جهاز الأشعة المستخدم في الفحص.

عدم الدقة في تحديد تاريخ بداية الحمل.

أسباب ضعف نبض الجنين الأكثر انتشارًا

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل إجابة سؤال النساء ب هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته؟ هي لا، حيث أن هناك عوامل كثيرة قد تجعل نبض الجنين منخفض أو ضعيف ومن تلك العوامل ما يلي:

1. نمو الجنين ببطء عن الطبيعي: يسبب البطء في تطور نمو الجنين داخل الأم بحد أقل من سرعة تطوره العمري سبب واضح في توقف أو ضعف نبض الطفل وقد يؤدي ذلك إلى وفاته إن ظل الوضع كما هو دون تطور.

2. انفصال المشيمة في وقت مبكر: وفي هذه الحالة تنفصل المشيمة عن الرحم قبل الموعد المحدد لعملية الولادة وفي هذه الحالة لا يعني بشكل ضروري موت الجنين.

3. وجود مشاكل في الجينات والكروموسومات: وتلك المشاكل جميعها تأتي تحت تصنيف العيوب الخلقية التي لا يتدخل فيها الطب البشري.

4. الإصابة بعدوى لدي الأم أو الجنين أو المشيمة: هناك الكثير من العدوى التي قد تصيب كلًا من الأم أو الجنين مثل عدوى المرض الخامس والفيروس المضخم للخلايا، حدوث التواء في الحبل السري، وتلك الأسباب تجعل الإجابة حول هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته، هي لا.

هل توقف نبض الجنين يدل على الإجهاض؟

احتمال عدم سماع نبض الجنين في بداية الحمل هو أمر طبيعي الحدوث ولذلك يأمر الطبيب الأم بتكرار الزيارة بعد فترة وجيزة من الوقت لسماع النبض ولكي يشك الطبيب المختص في حالة إجهاض الأم يجب توافر بعض العلامات للإجابة على بعض الأسئلة منها ماذا يحدث لو نبض الجنين ضعيف ؟ وهل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته أم لا؟ وهل هذا يسبب ضرورة إجهاض الأم أم لا؟ ومن تلك الأعراض التي تنذر بالإجهاض ما يلي:

فقدان نبض الجنين، والذي يبلغ طوله أكثر من 5 ملم.

رؤية كيس حمل حجمه أكبر من 8 ملم ولا يوجد به كيس محي.

وجود كيس جنين يزن أكبر من 16 ملم ولا يوجد به جنين.

وتلك العلامات توجب على الطبيب خضوع الحالة لعملية الإجهاض.

هل من الممكن تكرار ضعف أو توقف نبض الجنين؟

من الأسئلة المحيرة للأم دائمًا عند حدوث ضعف أو توقف النبض هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته؟ أم أن ذلك عرض لمشكلة ما سيتم حلها، تحديدًا إن سبق لها وفاة جنين بسبب توقف النبض، ولكن تكرار توقف أو ضعف النبض ليس بالضرورة حدوثه، فإن موت الجنين في الأسبوع ال20 من حمله تجعل فرصة وفاته في وقت مشابه 2- 10 أضعاف الوضع الطبيعي، حيث أن الوفاة في الأسبوع العشرين تعني إجهاض الأم، وتكرار الإجهاض لا يحدث إلا بنسبة ضئيلة تمثل 1% فقط.

ولكن توجد حالات مرضية تسبب تكرار فقدان الجنين مثل بعض أمراض الدم، مختلف الأمراض المعدية، بعض الأمراض المناعية، أسباب جينية وخلقية مثل كامل العيوب الخلقية في رحم الأم، وأمراض الغدد الصماء.

طرق الوقاية من توقف نبض الجنين

توقف نبض الجنين أو ضعفه لا يتكرر في الحمل اللاحق له ولكن يجب على الأم أن تتوخى الحذر وتتبع بعض النصائح لعدم التعرض لموقف مشابه مرة أخرى ومن تلك النصائح ما يلي:

يجب علاج أي مشكلة صحية عند الأم قبل أن تتخذ خطوة الحمل. الأخذ باستشارة طبيب قبل حدوث حمل لمعرفة احتمالية حدوث أمراض جينية أو خلقية للجنين. إجراء كامل الفحوصات بالموجات الصوتية لمتابعة نبض الجنين خلال الحمل بصفة دورية.

أسباب تؤدي لتوقف نبض الجنين

عند بداية الحمل يجب دائمًا مراجعة طبيبك المختص حتى تتمكني من تجنب أي نتيجة غير مرغوبة للأم، فهناك الكثير من الأشياء التي قد تؤدي لموت الجنين دون أن تعرف الأم ذلك، ولذلك يجب الانتباه بشكل جيد ومن أهم تلك الأسباب الآتي:

تناول أدوية دون استشارة طبيب مختص وبطريقة عشوائية.

عدم التغذية بشكل كافي مما يؤثر بدوره على صحة الجنين.

التفاف الحبل السري حول رقبته بسبب الحركة الكثيرة له دون علمك بذلك.

حدوث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وزلال في البول مما يعرض الأم والجنين للإصابة بالتسمم.

إصابة الأم بفقر دم شديد.

حدوث نقص في كمية الأكسجين التي تصل إلى الجنين.

معاناة الأم من مرض السكري أو أمراض القلب.

وكذلك يصل مقالنا ختامه للإجابة وبشكل واضح عن سؤال هل ضعف نبض الجنين يؤدي إلى وفاته؟ وكيف يمكن للأم أن تتجنب ذلك العرض وماهي أهم الخطوات التي يجب اتباعها لذلك، كما ناقشنا الأسباب التي قد تؤدي لذلك وعلى الأم أن تتوخى دائمًا الحذر للفوز بجنينها بين يديها واكتمال فرحتها.