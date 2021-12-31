هل عصير الكرفس صحي ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

عصير الكرفس غني بالعناصر الغذائية وقد يأتي شربه بالعديد من الفوائد الصحية، ويعتقد بعض الناس أنه يمكن أن يعالج حالات مثل السرطان والسمنة ومشاكل الغدة الدرقية وحب الشباب، على الرغم من ندرة البحث.

القيمة الغذائية لعصير الكرفس

نظرًا لإزالة معظم ألياف النبات، يحتوي عصير الكرفس على عناصر غذائية لكل وجبة أكثر من سيقان الكرفس، وكوب واحد (240 مل) من عصير الكرفس يوفر:

السعرات الحرارية: 42.5

البروتين: 2 جرام

الكربوهيدرات: 9.5 جرام

السكر: 5 جرامات

الكالسيوم: 8٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 7٪

الفوسفور: 5٪

البوتاسيوم: 14٪

الصوديوم: 9٪

فيتامين أ: 7٪

فيتامين ج: 16٪

فيتامين ك: 74٪

كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل الزنك والنحاس وحمض الفوليك والبيوتين وفيتامينات B الأخرى والعديد من مضادات الأكسدة.

فوائد عصير الكرفس الصحية

قد يوفر عصير الكرفس العديد من الفوائد عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي، وتشمل هذه الفوائد ما يلي:

الترطيب

يتكون عصير الكرفس في الغالب من الماء وقد يساعدك على البقاء رطبًا، وفي الواقع يعد البقاء رطبًا أمرًا حيويًا لجسمك، لكن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من الماء يوميًا، كما يساعد الترطيب المناسب في إدارة ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ووظيفة المخ وتوصيل المغذيات وإفراز الفضلات وصحة الكلى.

قليل السكر

عصير الكرفس هو خيار صحي أكثر من المشروبات السكرية، حيث يوفر الكوب الواحد (240 مل) 5 جرامات فقط من السكر الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تمثل المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا ومشروبات الطاقة والقهوة ما يصل إلى 50٪ من السكر المضاف في النظام الغذائي، وقد يؤدي اختيار المشروبات منخفضة السكر مثل عصير الكرفس إلى تقليل تناول السكر والسعرات الحرارية بشكل عام.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي عصير الكرفس على نسبة عالية من المركبات النباتية التي تسمى المغذيات النباتية، والتي قد تقلل من الالتهاب، حيث تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما تتراكم جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة في جسمك.

وفي الواقع ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض معدلات الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان.

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

يحتوي عصير الكرفس على اللوتولين والبيرولوكينولين الكينون (PQQ)، وهما مركبان نباتيان يُعتقد أنهما يقللان الالتهاب في أمعائك، ويوجد اللوتولين أيضًا في العديد من الفواكه والخضروات مثل البروكلي والفلفل والسبانخ، وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بـ PQQ الشاي الأخضر والبابايا والتوفو.

سلبيات عصير الكرفس والآثار الجانبية

على الرغم من أن عصير الكرفس يمكن أن يكون مغذيًا، إلا أنه يحمل عددًا قليلاً من الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها، وتشمل أنه:

يحتوي على الصوديوم

يحتوي كوب واحد (240 مل) من عصير الكرفس على حوالي 215 مغ من الصوديوم، ويجب أن يحد معظم البالغين الأصحاء من تناول الصوديوم اليومي إلى ما لا يزيد عن 2300 مجم، حيث يمكن أن يساهم كوب أو اثنان من عصير الكرفس بشكل ملحوظ في هذا المجموع، لذلك يجدر وضع ذلك في الاعتبار.

منخفض في الألياف

يتم تنقية معظم عصير الكرفس وبالتالي إزالة أليافه، وعلى الرغم من أن التنقية قد تؤدي إلى المزيد من الفيتامينات لكل كوب، إلا أن الألياف هي مادة غذائية صحية تساعد على إبقائك ممتلئًا، وبدونها يهضم جسمك العصير بسرعة، مما قد يجعلك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة من شربه.

قد يجعلك استبدال وجبة الإفطار المغذية والغنية بالألياف بعصير الكرفس جائعًا ويجعلك تأكل المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الألياف بالعديد من الفوائد الصحية، مثل الحفاظ على الوزن وصحة الأمعاء وانخفاض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

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