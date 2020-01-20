هل لديك مشكلة في الخصوبة؟

ليس من السهل دائمًا اكتشاف علامات العقم ، وقد يكون من الصعب تشخيص سبب ضعف الخصوبة في بعض الأحيان. لهذا السبب من المهم أن تكوني سباقة عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز التناسلي والانتباه إلى العلامات المبكرة للعقم. لذا ، إذا كنت تحاولين الحمل منذ فترة من الوقت وكانت النتائج غير مواتية ، فقد يكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك.

ما هو العقم بالضبط؟

أولاً ، من المهم أن نفهم أن الحمل يستغرق وقتًا لذلك انتظري عدة أشهر قبل القلق. يُعرَّف العقم بأنه عدم القدرة على الحمل بعد الاتصال الجنسي على مدار عام واحد. كقاعدة عامة ، من الطبيعي أن تشعر السيدة بالقلق من الخصوبة ، إذا كنت تحاولين الحمل لمدة عام على الأقل دون أي نجاح.

5 أسباب محتملة لعدم نجاح الحمل:

اضطراب الدورة

يجب أن تكون دورة الطمث هي أول ما تتابع السيدة اذا كانت ترغب في الحمل. تعتبر الدورات غير المنتظمة أو المنقطعة تمامًا أكبر علامة على عدم وجود اباضة منتظمة. على الرغم من أنه ليس من غير المألوف وجود دورات حيض غير منتظمة من وقت لآخر ، إذا أصبح هذا أمرًا معتادًا ، فمن المهم أن تستشير أخصائي خصوبة أو أخصائي أمراض النساء. من الاختلالات الهرمونية ، وممارسة الكثير من الحالات الطبية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ، هناك عدة أسباب وراء الدورة الشهرية غير النظامية.

العمر

للأسف ، عمرك هو عامل آخر يلعب دورًا مهمًا في الحمل. بالنسبة للنساء ، بعد سن 35 والرجال بعد سن 30 ، تكون فرص الحمل أقل من أوائل الثلاثينيات من العمر وتنخفض الخصوبة مع تقدم العمر.

زيادة الوزن أو نقص الوزن

من المهم أن تفهمي أن وزنك يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحمل. وبالتالي ، إذا كنت تخطط لإنجاب طفل ، فمن المهم أن تبقى أقرب ما يمكن من وزنك الصحي. إن زيادة الوزن قد تؤدي إلى مشاكل هرمونية لدى النساء ويمكن أن تعيق فرص الحمل. ومع ذلك ، الكيلوغرامات الزائدة لا تتسبب في إعاقة عملية الانجاب فقط بل نقص الوزن يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على خصوبتك.

الكحول والدخان

إذا كنتِ تحاولين الحمل دون نجاح ، فقد حان الوقت لتنتبهي إلى عادات التدخين والشرب. كقاعدة عامة ، من المستحسن تمامًا الإقلاع عن التدخين والشرب حيث يمكنهم الوقوف في طريقك إلى الحمل. يوصى بأن تحاول النساء اللاتي يحاولن الانجاب عدم شرب الكحول أو التدخين مطلقًا للحفاظ على المخاطر الصحية منخفضة قدر الإمكان.