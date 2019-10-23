هل مضغ العلكة يساعد على فقدان الوزن الزائد؟

كلنا لدينا نوع مفضل من العلكة. ولكن هل تعلم بأن مضغ العلكة يساعد على خسارة الوزن!

أظهرت العديد من الدراسات أن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة بتناول الطعام، ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام أيضا، وإدارة الجوع ، وبالتالي المساعدة في التخلص من تلك الكيلوغرامات الإضافية. هل تتساءل أيضًا كيف يمكن لمضغ العلكة أن يساعدك في هذه المعجزة؟ نقول لك:

الدراسة

أظهرت العديد من الدراسات أن مضغ العلكة يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية. وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة رود آيلاند أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة كل يوم يستهلكون 68 سعرًا حراريًا أقل ولا يشعرون بالجوع لاحقا. ليس هذا فقط ، فقد أحرق الأشخاص الذين تناولوا العلكة 5 في المائة من السعرات الحرارية أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة ولاية لويزيانا أن مضغ العلكة كان مفيدًا في السيطرة على الشهية وبالتالي قلل من السعرات الحرارية اليومية للمشارك إلى 40 سعرة حرارية أقل.

متى يجب مضغ العلكة لانقاص الوزن؟

يجب مضغ العلكة عندما يكون لديك الرغبة في تناول وجبة خفيفة.

قم بمضغ العلكة بعد الوجبة مباشرة لمنع الرغبة في تناول الحلويات.

ولكن تذكر مضغ العلكة لن يخفض وزنك ما لم تتوقف عن تناول الاطعمة الدسمة وتدخل روتين الحركة الى حياتك.