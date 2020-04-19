هل ممارسة الجنس المنتظم يزيد من وزن المرأة؟

هناك الكثير من الفوائد المثبتة للجماع المنتظم. تقول الدراسات أن الجنس المنتظم يمكن أن يقاوم الإجهاد ، ويعزز المناعة ، ويرفع مزاجك ، ويحسن صحة القلب وأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك ، انتشرت على نطاق واسع – العديد من الفرضيات الغريبة ومنها أن الجنس يسبب البدانة للنساء. فما رأي العلم؟

العلاقة بين الجنس وزيادة الوزن:

لا يوجد ارتباط مثبت بين تغير الجسم والنشاط الجنسي. حتى إذا شعر البعض أن مظهره قد اختلف مع ممارسة الجنس ، فلا يوجد أساس فعلي أن ممارسة الجنس ، يمكن أن تسبب تراكم الكيلوغرامات ، أو يجعلك تبدو أكبر مما أنت عليه عادة.

الجنس ليس هو المسبب لهذه التغيرات اذا حدثت بل اختلال بعض الهرمونات ، التي ترتفع أو تتقلب خلال النشاط الجنسي والتي يمكن أن يكون لها تأثير على وزنك ، بغض النظر عن عمرك.

انتبه إلى الهرمونات:

تم ربط بعض الهرمونات ، مثل هرمون DHEA والإستروجين والبروجسترون وكلها هرمونات جنسية بزيادة الوزن بشكل غير متوقع. أي عدم استقرار أو إفراز سيء في الغدة الهرمونية يمكن أن يزيد من مشاكل الوزن ويعرضك لخطر السمنة. يعتمد هذا أيضًا على عدة عوامل أخرى ، بما في ذلك سن البلوغ والدورة الشهرية وانقطاع الطمث. وبالتالي، يُنصح دائمًا بضرورة الاهتمام بالهرمونات وقيادة نمط حياة صحي.

هل يزيد الوزن بعد ممارسة الجنس بشكل متكرر؟

هناك أيضًا ادعاء قديم بأن النساء ، لا سيما في العلاقات النشطة جنسيًا على المدى الطويل مثل الزواج، أكثر عرضة لزيادة الوزن. وهذه ليست سوى أسطورة كبيرة. ما يحدث فعلياً هو زيادة وزن ناجمة عن عوامل أخرى بما في ذلك الشعور بالراحة أو الأمان، حدوث تغير على النظام الغذائي، في الواقع ، يمكن أن تؤثر هذه العوامل على كلا الشريكين وليس النساء فقط، فالعديد من الرجال أيضاً يزداد وزنهم بعد فترة من الزواج. ولكن الخبر الجيد هو أنك طالما تأكل بشكل صحيح، وتمارس التمارين وتتبع نمط حياة جيد ، فلا داعي للقلق بشأن الاستمتاع بالحياة الجنسية الجيدة.

كم عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجنس؟

بدلاً من ذلك ، دعنا نخبرك بشيء على العكس. الجنس هو نوع من التمارين تقريبًا وأنت تحرق بعض السعرات الحرارية حيث تحرق 30 دقيقة من الجنس حوالي 100-200 سعر حراري في كل مرة. الآن ، عندما تمارس الجنس بشكل منتظم ، فإنك تقلل أيضًا من العوامل المحتملة الأخرى مثل التوتر والقلق الذي قد يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن.

الخاتمة:

يقول الباحثون أيضًا أن الجماع المتكرر ينشط الأوكسيتوسين ، المعروف أيضًا باسم هرمون الحب ، والذي قد يغير شهيتك ، ويجعلك تأكل أقل ويؤثر على استهلاك السعرات الحرارية.

وبالتالي ، فإن ممارسة الجنس بشكل متكرر ، يمكن أن يساعدك أنت وشريكك في الحفاظ على لياقتك.