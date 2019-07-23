هل من الآمن ابتلاع الحيوانات المنوية أثناء الحمل؟

نحن على ثقة من أن الرجال سيكونون سعداء لسماع ذلك - ابتلاع الحيوانات المنوية أثناء الحمل آمن تمامًا. ونعلم جميعًا أن ممارسة الجنس عن طريق الفم هي طريقة بديلة للأزواج الذين لا يمكنهم الاستمتاع بالجماع بسبب مخاوف من الحمل .

ممارسة الجنس عن طريق الفم آمنة تمامًا طالما أن شريك حياتك خالٍ من الأمراض المنقولة جنسياً وأنتما في علاقة أحادية الزواج.

إذا كان شريك حياتك مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ، فلست وحدك معرضة للخطر. وبالتالي ، من الأفضل تجنب ممارسة الجنس مع شريك حياتك. وتأكد من أنك تمارس الجنس الآمن بخلاف ذلك.

إذا كان شريك حياتك يعاني من العدوى المنقولة جنسياً (STI) ، فقد تصاب بالفيروس أو البكتيريا من شريكك عن طريق ممارسة الجنس عن طريق الفم. قد تؤدي الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أثناء الحمل إلى مخاطر خطيرة بالنسبة لك وكذلك لطفلك.

في بعض حالات الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا ، يمكن أن تصيب طفلك أيضًا إما عن طريق المشيمة أو أثناء الولادة عندما ينفجر الماء.

الحقيقة المفاجئة:

أظهرت بعض الدراسات أن هناك فوائد لاستهلاك السائل المنوي أثناء الحمل. كشفت دراسة في مجلة علم المناعة التناسلية أن ابتلاع القليل من الحيوانات المنوية يمكن أن يقلل من خطر تسمم الحمل.

ليس هذا فقط ، أوضح اكتشاف اجري عام 2010 أن القليل من السائل المنوي أثناء الحمل يمكن أن يكون مفيدًا في علاج غثيان الصباح.

لماذا؟

تتعرض النساء الحوامل للغثيان نتيجة رفض أجسامهن للمادة الوراثية الموجودة في الحيوانات المنوية. عن طريق ابتلاع كميات قليلة من الحيوانات المنوية ، يمكن أن تقوم المرأة ببناء المناعة.

ملاحظة:

يوصي الخبراء النساء الحوامل بتوخي الحذر في كل مرة يمارسن الجنس اثناء الحمل.

تذكر:

لا تقم بنفخ الهواء داخل مهبل شريكك أثناء الجنس. يمكن أن يسد الهواء الأوعية الدموية ، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل محتملة للام وللجنين. في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن يحدث انسداد الهواء أيضًا.