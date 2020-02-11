هل من الطبيعي للرجل المتزوج أن يمارس العادة السرية؟

ممارسة العادة السرية هي نشاط طبيعي لأي فرد ، بصرف النظر عن جنسه أو حالته الزوجية. ولا بأس من ممارسة العادة السرية أحياناً سواء للرجال أو النساء المتزوجين أو غير المتزوجين.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن شريكهم لا يشعر بالرضا أو أنهم غير سعداء جنسيًا. في بعض الأحيان ، يكون الاستمناء مجرد حاجة أو رغبة يحب الناس فعله حتى عندما تكون حياتهم الجنسية رائعة.

في بعض الأحيان ، يعتقد الرجال أنه إذا أخبروا زوجاتهم أنهم يمارسون العادة السرية ، فإن الزوجات قد يعتقدن أنهن ارتكبن خطأ ما أو لم يكن جيدين جنسياً. ولكن في كثير من الأحيان، هذه ليست هي الحال. إنه مجرد شيء يحبون القيام به لأنفسهم.

وينصح الخبراء بأن يكون التواصل والحوار الصريح هو أساس العلاقة الزوجية، فإذا شعرت بأن زوجك يمارس العادة السرية باستمرار دون سبب واضح فقد يكون لديه حالة إدمان، الحديث معه أو مع استشاري خاص يمكن أن يساعده في الإقلاع عن هذه العادة أو تقليلها لدرجة السيطرة عليها.