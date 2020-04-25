هل من المقبول أن يراقب الوالدان هواتف أطفالهم؟

من قال أن الأبوة والأمومة تصبح أسهل عندما يكبر الأطفال لم يكن لديهم أطفال. لأن الواقع مختلف جداً، عندما تعتقد أن أيام البقاء مستيقظًا طوال الليل تهدئ طفلك الرضيع هي أسوأ الأيام لم يرى أيام البقاء مستيقظاً في فترة المراهقة. ببساطة، الأمومة أو الأبوة هي وظيفة مدى الحياة وبالتأكيد لا تصبح أسهل بمرور الوقت. في الواقع، عندما ينتقل طفلك الى سن المراهقة ، غالبًا ما يصاب الآباء والأمهات بصدمة وحاجة لوضع قواعد أساسية جديدة.

يؤيد الكثير من الآباء اليوم إعطاء أطفالهم هاتف أو جهاز ذكي من أجل سلامتهم فقط. وهذا يضمن قدرتهم على الاتصال بأطفالهم وقتما يريدون. ومع ذلك ، فإن منح طفلك هاتفًا ذكيًا يفتح أيضًا الأبواب أمامه للوصول إلى أي جزء من الإنترنت ، والتواصل مع الغرباء وإعطاء موقعهم بسهولة بفضل منصات التواصل الاجتماعي.

ويزداد الامر تعقيداً عندما يناقش موضوع حساس مثل هل تملك الحق في فتح وتصفح هواتف وأجهزة أطفالك. هل يجب أن تحترم خصوصيتهم وتثق بهم بدرجة كافية أم يجب أن تتحقق من هواتفهم باسم ضمان سلامتهم؟ إذا كنا صادقين ، فلا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال. لا يوجد دليل حول ما إذا كان يجب عليك انتهاك خصوصية شخص ما واحتلال مساحته الشخصية أم لا. ومع ذلك ، هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها لراحة بالك والتأكد من أن أطفالك يعرفون كيف يتصرفون ويتبعون الارشادات العامة لسلامتهم. ومن أبرزها:

ضع قواعد أساسية

يجب أن يكون هذا من أول الأشياء يجب القيام بها عند تسليم الهاتف للطفل. اشرح لهم مفهوم عدم التفاعل مع الغرباء (وابلاغك فوراً إذا فعلوا ذلك) بالإضافة الى الاستخدام الآمن للإنترنت. يمكنك أيضًا تعليمهم آداب استخدام الهاتف المحمول بحيث لا يشكلوا ازعاجاً لغيرهم.

إجراء محادثات من القلب إلى القلب

بالنسبة للوالدين، من المهم أن تعرف أصدقاء أطفالك (وأولياء أمورهم) ، خاصة اذا كان يشاركهم في حصص دراسية بعد الدوام أو أي أنشطة دراسية. إذا كنت تشعر أن ابنك المراهق يعاني من شيء ما ، فإن إحدى أبسط الطرق للوصول إلى جذر المشكلة هي الجلوس والتحدث معه. انتبه إلى لغة جسده وسلوكه العام وساعات استخدام الإنترنت والهاتف المحمول.

راقب سلوك طفلك

بصفتك أحد الوالدين ، يمكنك معرفة متى يكون سلوك طفلك غير مفهوم بعض الشيء. إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا غير عادي أو غير معتاد حول تصرفات طفلك ، فأنت على الأرجح محق. حاول التحدث معه حول ما يحدث في حياته. إذا شعرت بأن الهاتف المحمول الخاص بطفلك يحتاج إلى المراقبة ، يمكنك المضي قدمًا في ذلك لأنك أكثر شخص تهتم بمصلحة طفلك.