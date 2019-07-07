هل نسبة الكالسيوم في الحليب الكامل والخالي من الدسم متشابهة؟

يوفر الحليب العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويُشكل الحليب جزءً أساسيًا من النظام الغذائي لمعظمنا، كما يُعد مصدرًا هاماً للكالسيوم، المسؤول عن صحة عظامنا وأسناننا، فضلًا عن كونه مصدرًا للبروتين الذي يساهم في بناء العضلات وتجديد الأنسجة وإصلاحها، يحتوي أيضًا الحليب على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل: الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والفسفور والماغنسيوم.

أثبتت الدراسات أن تناول كوبين من الحليب يوميًا يحميكِ من الإصابة بهشاشة العظام، لكن هل يمنحك أي نوع من أنواع الحليب التي تشمل الحليب كامل الدسم والحليب خالي الدسم ما تحتاجينه من الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى؟

يُعد الكالسيوم من أهم المعادن الموجودة بالحليب، في الواقع تختلف نسبة الكالسيوم في كلًا من النوعين ولكن اختلافًا طفيفًا، حيث يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة 30% كالسيوم في الكوب، مقارنة بالحليب خالي الدسم الذي يحتوي على نحو 28%.

الفرق بين الحليب كامل الدسم والحليب خالي الدسم، من حيث العناصر الغذائية الأخرى والسعرات الحرارية . يمنحك الحليب كامل الدسم نحو 120 سعرًا حراريًا للكوب الواحد، بينما الحليب خالي الدسم يمنحك نحو 90 سعرًا حراريًا، نتيجة إزالة الدهون منه.

يحتوي الكوب الواحد من الحليب كامل الدسم على 8 جرامات من الدهون، منها 5 جرامات من الدهون المشبعة، والتي تُعد خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، ولكن على أي حال يحتاج الجسم عادة إلى بعض الدهون المشبعة لإنتاج الهرمونات والحصول على الطاقة. الفيتامينات والمعادن يحتوي الحليب على العديد من المعادن والفيتامينات، مثل: فيتامين A وB2 وD، وهذه الفيتامينات تحتاج إلى وجود الدهون لكي تذوب، من ثم توجد بالحليب كامل الدسم، أكثر من الحليب خالي الدسم.

يحتوي الحليب خالي الدسم على نسبة كوليسترول أقل من الحليب كامل الدسم، حيث يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على نحو 24 مجم من الكوليسترول، بينما يحتوي الكوب الواحد من الحليب خالي الدسم على 5 مجم من الكوليسترول. قوام الحليب يتمتع الحليب كامل الدسم بقوام أثقل وطعم أغنى، أما الحليب خالي الدسم يكون ذا قوام وطعم أخف.

أخيرًا، تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) وجمعية القلب الأمريكية (AHA)، بأن يشرب الأطفال الحليب خالي الدسم بعد سن الثانية.