يعتبر تحليل الحمل الرقمي أدق أنواع التحاليل الخاصة بتحاليل الحمل ولذلك تتساءل الكثير من النساء هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟ حيث أن التحليل يقوم بإعطاء رقم يدل على نسبة وجود هرمون الحمل في الجسم وتدل النسبة على عمر الجنين ويمكن من خلاله تحديد عمر الحمل، ويعتبر أيضًا من أهم التحاليل التي تكشف عن وجود عيوب أو مشاكل في بداية الحمل من خلال إجراؤه مرة ويعاد مرة أخرى خلال 48 ساعة، وفي حالة إذا كانت النسبة تزداد أو تتضاعف دل ذلك على أن الحمل يسير بشكل طبيعي أما إذا قلت النسبة تعني أن الحمل ليس طبيعيًا ويوحي ذلك بحدوث إجهاض وعدم اكتمال الحمل، وفيما يلي سوف نتعرف على الكثير من المعلومات المتعلقة بالحمل الرقمي والنسب الطبيعية له.

هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟

تختلف النسبة الطبيعية لتحليل الحمل الرقمي من امرأة لأخرى حسب عمر الحمل، حيث يعطي التحليل رقم مختلف مع التقدم في عمر الحمل وتتضاعف النسبة والرقم يومًا بعد يوم بالتقدم في أسابيع الحمل، كما أن الهرمونات تلعب دورًا كبيرًا للتحكم في نسبة الهرمون، ولكن هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية أم تعتبر قليلة وتدل على عدم وجود الحمل.

تعاني الكثير من النساء الحوامل من انخفاض وقلة هرمون الحمل ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها بعض العوامل التي تؤثر على الحالة النفسية والأخرى ترجع للحالة الجسدية، ولكن تعتبر النسبة 1.20 نسبة غير طبيعية لوجود الحمل حيث أن الأسابيع الأولى من الحمل تكون النسبة الطبيعية للهرمون ما بين 5: 50 وبمرور الأسابيع والتقدم في عمر الحمل تبدأ النسبة بالتضاعف والتزايد بشكل مستمر حتى تبلغ أقصى معدل الهرمون.

ما هي أسباب انخفاض هرمون الحمل؟

بعد أن تناولنا الإجابة على سؤالكم هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟ وتعرفنا على الإجابة الصحيحة، لا بد من التعرف بشكل مفصل على العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ظهور هرمون الحمل بنسبة قليلة في الجسم، حيث توجد بعض العوامل الجسدية أو النفسية التي تؤثر بشكل كبير على مستوى هرمون الحمل، وفيما يلي نتعرف على أهم هذه الأسباب:

أهم ما يؤثر على نسبة هرمون الحمل في الجسم هو القيام بمجهود كبير ونشاط مفرط خاصةً في المرحلة الأولى من حدوث الحمل، وفي هذه الحالة عند إجراء اختبار الحمل الرقمي تظهر نسبة هرمون الحمل منخفضة، لذلك يجب الحرص وعدم القيام بأي مجهود كبير.

التعايش دائمًا في حالة من التوتر والقلق يعمل على نقص نسبة هرمون الحمل في الجسم، ويؤثر بشكل سلبي على نمو الجنين خاصةً إذا كان في مراحل التكوين الأولى، لذلك يجب الابتعاد تمامًا عن القلق منذ معرفتك بوجود الحمل.

يعمل أيضًا تناول الطعام الغير صحي والنظام الغذائي الغير سليم على انخفاض هرمون الحمل، حيث يؤثر بشكل مباشر على نمو وتكوين الجنين مما يضعف هرمون الحمل، لذلك يفضل الحرص على تناول الطعام الصحي الغني بجميع العناصر والفيتامينات اللازمة لنمو وتكوين الجنين بصورة صحيحة.

وفي بعض الحالات قد يكون الحمل طبيعي ولكن الهرمون يظهر منخفض في بداية الحمل ثم يعود لنسبته الطبيعية مع التقدم في الحمل، أي أن انخفاض نسبة الهرمون قد تكون ليس لها أسباب وإنما هي حالة طبيعية تحدث للعديد من النساء، والطبيب هو من يحدد هذا الأمر.

العوامل التي من شأنها أن تجعل هرمون الحمل طبيعي

نظرًا لكثرة التساؤلات عن هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟ التي وردت إلينا وبعد أن تعرفنا على الإجابة وتعرفنا أيضًا على الأسباب المختلفة التي تؤدي لانخفاض هرمون الحمل خاصةً في مرحلة الحمل الأولى، فلا بد أيضًا من التعرف على العوامل التي تساعدكِ في جعل مستوى هرمون الحمل طبيعي، ويرجع ذلك إلى سؤال طبيبك واستشارته جيدًا قبل الخضوع لأي أدوية أو مكملات، ولكن من هذه العوامل الطبيعية ما يلي:

يجب الحرص دائمًا على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والحرص على تناول البروتينات بشكل كبير للحصول على جنين سليم.

كما أن هناك بعض الفيتامينات التي يجب الحرص على تناولها في بداية الحمل والتي من شأنها تثبيت الحمل والحرص على صحة الأم والجنين.

يجب الابتعاد عن السهر والحرص على النوم لفترات كافية وبطريقة مريحة وذلك لأنه يساعد أيضًا في ثبات الحمل خاصةً في حالة أن كان الحمل ضعيف ومتوقع أن يحدث إجهاض.

يجب الابتعاد التام عن حالات التوتر والقلق في جميع مراحل الحمل، ففي هذه الحالات قد يؤثر القلق على المرأة أو الجنين كما أن هناك الكثير من حالات الإجهاض كان سببًا أساسيًا فيها شعور المرأة بالقلق والتوتر بشكل مستمر.

ما هي أعراض الحمل الضعيف

جاءت الإجابة عن هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟ بأنها بالطبع ليست طبيعية ولكن قد تكون هذه الحالة دالة على وجود حمل ولكنه ضعيف جدًا مما أدى إلى نزوله في بداية تكوينه دون شعور الأم، ومما لا شك فيه أن الحمل الضعيف يمكن التعرف عليه من خلال نسبة هرمون الحمل بشكل مبدئي، وفيما يلي نذكر أهم الأعراض التي تؤكد ضعف الحمل :

يمكن ملاحظة ضعف الحمل من خلال نسبة هرمون الحمل، حيث أنه عند إجراء التحليل نلاحظ انخفاض نسبة الهرمون عن الطبيعي، وهذه أول مرحلة يمكن من خلالها اكتشاف أن الحمل ضعيف.

ملاحظة التعرض للنزيف من وقت لآخر يدل أيضًا على أن الحمل ضعيف ويفضل في هذه الحالة الرجوع إلى الطبيب المعالج وأخذ إبر تثبيت والحرص على الراحة التامة.

قد يكون النزيف أيضًا على هيئة إفرازات داكنة اللون ولكن بكميات كبيرة، لذلك عند التعرض لها يجب النوم على الظهر لفترة كافية واستشارة الطبيب وأخذ الأدوية المناسبة للمحافظة على الحمل من النزول.

يعتبر أيضًا الإعياء والشعور بالصداع الشديد والدوار في بداية الحمل من أهم الأعراض الدالة على أن الحمل ضعيف، لذلك احرصي على التغذية السليمة منذ بداية الحمل وتناول المكملات اللازمة.

فقر الدم الحاد وأثره على الحمل

تعاني الكثير من السيدات والفتيات في جميع أنحاء الوطن العربي من حالات فقر الدم الحاد ويزداد هذا العرض مع حدوث حمل، لذلك تتساءل الكثير منهن هل يؤثر فقر الدم على الحمل أم لا، وبالطبع يؤثر مرض فقر الدم على الحامل والجنين بشكل سلبي حيث لا يتمكن الجنين من النمو بشكل طبيعي في هذه الحالات، لذلك من الأفضل أن تحرص الحامل على معالجة فقر الدم قبل التخطيط لحدوث الحمل من خلال النظام الغذائي السليم وتناول الأدوية المناسبة حتى تحافظ على استمرار الحمل بشكل طبيعي.

ختامًا لموضوع اليوم الذي تناولنا فيه الإجابة على سؤالكم هل نسبة هرمون الحمل 1.20 طبيعية؟ وتعرفنا على الكثير من المعلومات التي تدور حوله، كما ذكرنا الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحمل وأهم الأعراض التي تؤكد أن حالة الجنين ضعيفة وغير مستقرة، وفي النهاية نؤكد أن كل امرأة حامل عليها الاهتمام بصحتها ليس من أجلها ولكن من أجل صحة ونمو جنينها بشكل سليم.