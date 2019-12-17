هل هناك علاقة بين الرضاعة وإنقاص الوزن؟

لا شك ان وزن ما بعد الولادة قد يبدو مخيفا لبعض النساء ولكن هذا لا يعني بان تقومي بحرمان نفسك من الغذاء في محاولة لخسارة هذا الوزن سريعاً.

خبراء الصحة والأطباء لا ينصحون بالقيام بأية محاولات لإنقاص الوزن والتخلص من الزيادة في الوزن التي اكتسبتها المرأة اثناء الحمل قبل مرور شهرين على الأقل من الولادة، حيث يبدأ الجسم في تلك الفترة بتكوين الحليب بالكميات التي يحتاجها الطفل والتي تساعد على حرق ما يتراوح بين 300 الى 500 سعره حرارية يوميًا بدون بذل مجهود أو القيام بالحمية الغذائية أو اتباع وسائل انقاص الوزن المختلفة، وبهذا يكون الجسم أقل عرضة للتأثر بتقليل السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة التى تتناولينها من عدمه.

والنسبة التي تساعد فيها الرضاعة الطبيعية من حرق السعرات الحرارية في اليوم تكون في الواقع أكثر مما تحتاجه المرأة لاستعادة وزنها ورشاقتها السابقة لمرحلة الحمل، لهذا يجب على كل امرأة تقوم بإرضاع طفلها بشكل طبيعي ان تعلم ان الرضاعة الطبيعية كفيلة باستعادة وزنها السابق وخسارة الوزن الزائد في فترة الحمل بدون اتباع انظمة أو حميات قاسية لتخفيف الوزن.