هل هناك علاقة بين جنس الجنين وزيادة وزنك أثناء الحمل؟

يبحث معظمنا دائمًا عن أنماط تربط أعراض الحمل بجنس الطفل. وعلى الرغم من أن معظم هذه الروابط عبارة عن أساطير ، إلا أن دراسة حديثة اظهرت وجود صلة بين الوزن المكتسب أثناء الحمل وجنس الطفل.

الدراسة

نشرت الدراسة في (مجلة PLOS One العلمية) وحللت بيانات حوالي 70 مليون ولادة على مدار 25 عامًا. وقررت الدراسة أن زيادة وزن الحمل كانت مرتبطة بالأطفال الذكور.

عندما اكتسبت الأمهات حوالي 10 كيلوغرامات ، ولدن حوالي 49 في المائة من الذكور. وعندما اكتسبت النساء الحوامل حوالي 20 كيلوغراما ، أنجبن الأولاد بنسبة 52.5 في المائة. وعندما اكتسبن 30 كيلوجرام ، قمن بولادة الذكور بنسبة 54 في المائة.

رغم أنه لم يعرف بعد سبب حدوث ذلك. لكن الطبيب الذي قام بتحليل البيانات كتب أن هذه العلاقة قد تنجم عن حقيقة أن الأجنة الذكور لديها معدلات أعلى في الأيض وتحتاج إلى مزيد من السعرات الحرارية للتطور بنجاح.

ملاحظة:

يوصي الكونجرس الأمريكي لأمراض النساء والتوليد بزيادة الوزن من 11 إلى 16 كيلوجرام اثناء الحمل إذا كنت ترغب في الحصول على طفل يتمتع بصحة جيدة ، بغض النظر عما إذا كان لديك ذكر أو فتاة.