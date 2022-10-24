هل يؤثر الكسوف الجزئي للشمس على النساء الحوامل؟

ينصح علماء الفلك في حالة ظاهرة "الكسوف الجزئي للشمس" بالبقاء في المنزل، وتجنب النظر المباشر إلى عين الشمس، ليس فقط للنساء الحوامل ولكن لكل الأشخاص، فمن الحكمة عدم النظر إلى الشمس خلال الكسوف لأن إشعاععا يمكن أن يكون ضارًا للعيون وقد يؤدي إلى حروق في شبكية العين.

تعتبر أشعة الشمس مهمة جداً لصحتنا وهي واحدة من الطاقات الحيوية التي تضمن البقاء على قيد الحياة، وتحمينا من الجراثيم الضارة والميكروبات، لكن خلال الكسوف الجزئي للشمس عندما يتم حجب أشعة الشمس، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو الجراثيم والميكروبات والبكتيريا.

لكن في العصور الحديثة، يتم تخزين معظم الأطعمة لدينا في الثلاجات والتعرض لأشعة الشمس محدود، لذلك فمن الصعب أن نقول أن الكسوف الجزئي للشمس له أي تأثير سلبي على مطابخنا، أو على النساء الحوامل لهذه المسألة.

خرافات يعتقد أن على المرأة الحامل التقيد بها خلال كسوف الشمس:

يجب البقاء في المنزل وعدم الخروج منه.

تجنب طهي وتناول الطعام خلال الكسوف الجزئي للشمس لان كل هذه يمكن أن يسبب تشوهات للطفل

ضرورة الاستحمام بعد انتهاء الكسوف الجزئي للشمس.

الراحة وتجنب أي عمل منزلي أثناء الكسوف الجزئي للشمس.

تجنب استخدام الأجسام الحادة مثل المقص،السكاكين لأنه يمكن أن يسبب شفة مشقوقة.

متى الكسوف الجزئي للشمس؟

الكسوف الجزئي للشمس ظاهرة فلكية طبيعية، ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق كسوفًا جزئيًا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 الموافق 29 ربيع الأول 1444.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم يا رب تقبل منا اٍنك أنت السميع العليم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم .

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم".

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، اٍنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس.

من أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس

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