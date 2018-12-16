هل مستويات الكوليسترول في الجسم تتغير مع الفصول؟

الناس في الشتاء يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية

كشفت دراسة حديثة أن مستويات «الكوليسترول» في الدم ترتفع مع قدوم الشتاء، ثم تعود لتنخفض مجدداً مع عودة الطقس الدافئ. وذكر موقع «هيلث داي نيوز» الأميركي أن الباحثين في جامعة «كامبيناس» وجدوا أن مستويات الكوليسترول في الجسم تتغير مع الفصول. وقال الباحث المسؤول عن الدراسة فيليب مورا إنه «في الشتاء ينبغي على الأشخاص الانتباه إلى مستويات الكوليسترول في أجسامهم».

ويقسم الكوليسترول إلى نوعين: جيد وهو البروتين الدهني العالي الكثافة الذي يقي من أمراض القلب والشرايين، وسيئ وهو المكون من بروتين دهني منخفض الكثافة يزيد من مخاطر الأمراض القلبية والجلطات. ووجد العلماء أنه خلال الشتاء ترتفع مستويات الكوليسترول السيئ بمعدل 7 ملغ في الديسيلتر الواحد مقارنة بفصل الصيف، أي ما نسبته 8 %. أما في الصيف فقد ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد بنسبة تقارب 9 %.

وأشار مورا إلى أنه «من غير الواضح إن كانت هذه التغيرات في مستوى الكوليسترول تجعل الشخص أكثر عرضة للأزمات القلبية أو السكتات الدماغية»، مضيفا أن «الصورة معقدة وقد يكون لهذه التغيرات دور في ذلك، ولكن هناك بالتأكيد عوامل أخرى». كما لفت إلى «وجود أسباب عدة ممكنة تكمن وراء تغيرات مستوى الكوليسترول مع تغير الفصول، من بينها التغيرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتعرض للشمس».

وتشير الدراسة إلى أن «الناس في الشتاء يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية ويتناولون كميات أكبر من الأغذية الدهنية، مما قد يؤثر على الكوليسترول السيئ في الجسم، كما أنهم غالباً ما يمارسون التمارين الرياضية بشكل أقل في الشتاء». كما يتعرض الأفراد لكمية أقل من أشعة الشمس في فصل الشتاء، وبالتالي يحصلون على كمية أقل من الفيتامين «د»، مما قد يؤثر على مستويات الكوليسترول.

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