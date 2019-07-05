هل يتغير عقل الرجل عندما يصبح أباً؟

كيف تنمو العلاقة بين الآباء وأطفالهم؟ وهل يتغير عقل الرجل حين يصبح أبًا؟ وغير ذلك من الأسئلة يجيب عنها علم الأعصاب الذي وجد رابطًا مهمًا بين مراحل نمو الطفل المختلفة وتفاوت درجات ارتباط أبيه به خلال كل مرحلة.

ويقول الدكتور مايكل ميرزينيتش عالم الأعصاب الشهير، في تصريحات لـ"هاف بوست"، إن "أدمغة الرجال الآباء تتغير بالتوازي مع نمو الطفل بشكل موسع ودائم".

ويوضح أنه حتى قبل وصول الرضيع إلى العالم، يبدأ الارتباط به في النمو بالفعل داخل دماغ الأب، وأنه بمجرد ولادة هذا الطفل "ينمو ارتباط أبيه به ويصبح الصغير جزءًا من شخصية الأب".

ويضيف أن "الروابط المتشابكة في الدماغ التي تدعم هذه العلاقة الإيجابية تتوسع وتنمو في قوتها بين الأب والطفل بشكل تدريجي"، وأنها مختلفة شيء ما عن علاقة الأم بأطفالها، والتي تنمو بشكل أسرع، نظرًا للعنصر البيولوجي الأقوى الذي يظهر مع إفراز الأوكسيتوسين أثناء الولادة، ويؤدي إلى تعلق قوي بالطفل.

ووفق تلك النظرية، يمر ارتباط الآباء بأطفالهم بمراحل أبطأ قليلاً مما يحدث بين الأمهات وأطفالهن، لكن الأمر أسرع من ذلك بكثير حينما يقرر الأب التضحية بحياته الخاصة لحماية أطفاله.

ويقول الدكتور Merzenich: "إن أحب مهامي في الحياة إلى قلبي هو مساعدة بناتي الثلاث على فهم كيفية عمل العالم الأوسع بالفعل، وكيف يمكنهم البقاء على قيد الحياة والازدهار والسعادة فيه".

"بالنسبة لي، كوني أبًا كان مصدر لحظات لا تُحصى من السعادة والبهجة - وهو ما أعرف أنه كان جيدًا للغاية بالنسبة لذهني".

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